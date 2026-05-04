Resumen: Autoridades ambientales de Bogotá decomisaron 651 kilos de laurel de cera que habían sido extraídos ilegalmente de los Cerros Orientales durante la celebración del Día de la Santa Cruz. El material era utilizado para la elaboración de cruces y elementos decorativos, lo que afecta la biodiversidad y los ecosistemas de la ciudad. En los operativos, realizados con la Policía Ambiental, fueron capturadas dos personas, quienes enfrentan sanciones económicas y posibles consecuencias penales por el daño ambiental.

¡Los extraían de los Cerros Orientales! Decomisan 651 kilos de laurel ilegal en Bogotá en el Día de la Santa Cruz

Autoridades ambientales de Bogotá realizaron un operativo durante la celebración del Día de la Santa Cruz en el que decomisaron 651 kilos de laurel de cera, material que había sido extraído de manera ilegal de los Cerros Orientales y que era utilizado para la elaboración de cruces decorativas.

La intervención se llevó a cabo en diferentes puntos de la ciudad, específicamente en vías públicas de siete localidades, con apoyo del Grupo Ambiental de la Policía de Bogotá. Durante el procedimiento, dos personas fueron capturadas y ahora enfrentan posibles sanciones económicas que podrían superar los $76.000 millones.

Extracción ilegal y afectación ambiental

De acuerdo con la información de las autoridades, el material vegetal incautado tenía como destino su comercialización en espacios cercanos a iglesias y plazas de mercado, donde tradicionalmente se utilizan elementos naturales para la elaboración de símbolos religiosos durante esta fecha.

Sin embargo, la extracción del laurel de cera se realiza de forma ilegal en los Cerros Orientales, lo que genera un impacto negativo en los ecosistemas de la capital. Las autoridades recordaron que esta práctica constituye un delito ambiental que puede acarrear sanciones administrativas y penales, incluyendo penas de hasta 11 años de prisión.

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La Secretaría de Ambiente señaló que las especies forestales presentes en Bogotá cumplen funciones ecológicas fundamentales para la ciudad, especialmente en la conservación de suelos y la protección de la biodiversidad.

Importancia ecológica del laurel de cera

El laurel de cera es una especie propia del bosque andino que predomina en los Cerros Orientales. Puede alcanzar hasta 15 metros de altura y cumple un papel clave en la recuperación de áreas degradadas, además de servir como fuente de alimento y refugio para diversas especies de fauna silvestre, especialmente aves.

Las autoridades ambientales reiteraron que su extracción afecta directamente la estabilidad de los ecosistemas y debilita los procesos naturales de restauración ambiental en la ciudad.

Acciones de control y recuperación

En el marco de las acciones de protección ambiental, la administración distrital ha intensificado los operativos de control frente al uso indebido de especies nativas durante celebraciones religiosas o eventos culturales.

Según datos entregados por la Alcaldía, durante la actual administración se han recuperado 474,4 kilos de este tipo de material vegetal en distintas localidades, entre ellas San Cristóbal, Usme, Usaquén, Santa Fe y Los Mártires, donde se concentra parte de la comercialización irregular.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar el uso de especies extraídas del entorno natural y a promover prácticas que no afecten la biodiversidad de la ciudad.