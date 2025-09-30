Resumen: Los Escuchaderos, una estrategia gratuita de la Alcaldía de Medellín, llegaron a las universidades para brindar acompañamiento emocional a los estudiantes. Atendidos por profesionales en salud mental, funcionan de lunes a sábado sin cita previa y buscan fortalecer el bienestar universitario, además de ofrecer apoyo a familias, parejas y comunidades diversas.

Los Escuchaderos llegan a las universidades de Medellín para cuidar la salud mental estudiantil

La vida universitaria no solo está hecha de clases, proyectos y exámenes; también está atravesada por silencios, miedos y cargas emocionales que muchas veces los jóvenes llevan sin compartir. Pensando en esto, la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Salud, extendió su estrategia de Escuchaderos a las universidades de la ciudad, con el fin de brindar acompañamiento emocional gratuito y cercano a los estudiantes.

En estos espacios, profesionales de la salud mental ofrecen conversaciones libres de juicios, donde lo importante es escuchar y ser escuchado. El propósito, según la administración distrital, es claro: promover el bienestar emocional y recordar que pedir ayuda es un acto de autocuidado, no de debilidad.

Las historias de quienes ya han pasado por un Escuchadero son muestra de su impacto. “Al principio me daba miedo, pensaba que mis problemas no eran tan graves. Pero me encontré con alguien que simplemente me escuchó y eso hizo toda la diferencia”, relata Laura Núñez Henao, estudiante de Comunicación Social de la Universidad de Antioquia.

Mateo Molina, de Ingeniería en la Universidad Nacional, comparte una experiencia similar: “Estaba muy abrumado por dificultades económicas. Hablar en el Escuchadero me ayudó a organizar mis ideas y hasta mejoró mi rendimiento académico”.

La estrategia busca llegar en 2025 a más de 50 instituciones universitarias y estará disponible de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., y los sábados de 9:00 a. m. a 2:00 p. m., sin necesidad de cita previa. Además, los servicios no se limitan a estudiantes: también ofrecen apoyo a parejas, familias, comunidades indígenas y a la población LGBTIQ+.

Con 33 nuevos puntos abiertos en Medellín, los Escuchaderos se consolidan como una apuesta por construir entornos académicos más humanos y empáticos, donde el cuidado de la mente tenga la misma importancia que el aprendizaje en las aulas.

La invitación, según la Secretaría de Salud, es clara: si en algún momento necesitas hablar, acércate a un Escuchadero. Allí encontrarás un espacio seguro y gratuito, pensado para recordarle a cada persona que no está sola y que cuidar la salud mental es también fortalecer a Medellín.