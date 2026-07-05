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Resumen: Gracias a una llamada a la Línea de Emergencias 123, la Policía de Bogotá capturó a tres hombres señalados de estar vinculados con el hurto a una vivienda en Kennedy. Durante el operativo fueron recuperados dos computadores portátiles, 14 cámaras de vigilancia y una motocicleta que, al parecer, fue utilizada para cometer el delito. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía.

¡Los encontraron con el botín! Capturan a tres hombres tras robo a una vivienda en Kennedy

La rápida reacción de la Policía de Bogotá permitió recuperar varios elementos que habían sido robados de una vivienda en la localidad de Kennedy y capturar a tres hombres que ahora deberán responder ante la justicia por estos hechos.

El procedimiento fue adelantado por uniformados adscritos al CAI Techo, luego de recibir información que permitió ubicar el lugar donde, presuntamente, se encontraban los responsables del hurto y parte de los objetos sustraídos.

Una llamada al 123 permitió activar el operativo

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, todo comenzó cuando las víctimas del robo se comunicaron con la Línea de Emergencias 123 para informar sobre la posible ubicación de los implicados en el caso.

Tras recibir el reporte, varias patrullas se desplazaron hasta el sitio señalado y coordinaron las actuaciones necesarias para verificar la información suministrada por los denunciantes.

Con la autorización del propietario del inmueble, los uniformados ingresaron a la vivienda donde adelantaron la inspección correspondiente.

Hallaron computadores, cámaras y una motocicleta

Durante el procedimiento, los policías encontraron diferentes elementos que, al parecer, habían sido hurtados horas antes.

Entre los objetos recuperados se encuentran dos computadores portátiles y 14 cámaras de vigilancia, equipos cuyo valor representa una importante recuperación para las víctimas.

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En el lugar también fue hallada una motocicleta que, según la investigación preliminar, habría sido utilizada para facilitar la comisión del hurto.

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Las autoridades incautaron tanto los elementos recuperados como el vehículo para continuar con las diligencias judiciales correspondientes.

Estos 3️⃣ hombres vinculados, al parecer, en el hurto de 15 millones de pesos de una vivienda, fueron capturados cuando se ocultaban en una casa en #Kennedy. La oportuna denuncia ciudadana permitió ubicarlos y recuperar los elementos hurtados. pic.twitter.com/qaDO5NZM7Z — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) July 5, 2026

Los tres sospechosos intentaron escapar

Mientras se desarrollaba el operativo, los tres hombres que se encontraban en el inmueble intentaron evadir la acción de las autoridades al percatarse de la presencia policial.

No obstante, los uniformados lograron interceptarlos y materializar su captura.

Los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por el delito de receptación, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y determinar su posible participación en el hurto denunciado.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar de manera oportuna cualquier hecho que afecte la seguridad o la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, recordando que la información suministrada por la comunidad resulta fundamental para facilitar las investigaciones y fortalecer la lucha contra la delincuencia.