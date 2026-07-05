¡Licor adulterado y menores consumiendo alcohol! Operativo dejó un capturado y un bar suspendido

Resumen: Un operativo de inspección en establecimientos nocturnos de Puente Aranda dejó la captura del administrador de un bar por presunta distribución de licor adulterado y la suspensión de otro local por permitir el ingreso de menores de edad. Durante la intervención también fueron incautadas varias botellas con irregularidades que representaban un riesgo para la salud de los consumidores.

Un operativo de inspección adelantado por las autoridades en establecimientos nocturnos de la localidad de Puente Aranda dejó como resultado la captura en flagrancia del administrador de un bar, luego de que fueran encontradas varias botellas de licor presuntamente adulterado que, según las autoridades, representaban un riesgo para la salud de los consumidores.

El procedimiento se desarrolló en el sector de La Pradera, donde uniformados realizaron una megatoma de inspección, vigilancia y control con el propósito de verificar el cumplimiento de las normas en bares y otros establecimientos abiertos al público.

Peritos detectaron irregularidades en varias botellas

Durante la intervención, los policías ingresaron al establecimiento para efectuar registros e inspeccionar los productos que estaban siendo ofrecidos a los clientes.

Al revisar una de las neveras del lugar, encontraron varias botellas de licor que presentaban características inusuales. Posteriormente, un perito especializado en la identificación de bebidas alcohólicas examinó los envases y detectó inconsistencias en diferentes elementos de seguridad.

De acuerdo con la verificación realizada, las anomalías estaban relacionadas con el etiquetado, las estampillas y los anillos de858968 seguridad de las botellas, aspectos que permitieron establecer indicios de una posible adulteración del producto.-

Ante esta situación, las autoridades procedieron a incautar el licor para evitar que continuara siendo distribuido entre los clientes y capturaron al administrador del establecimiento, quien deberá responder por el delito de corrupción de alimentos.

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Otro establecimiento fue suspendido por permitir el ingreso de menores

Las acciones de control continuaron en otros establecimientos nocturnos del mismo sector, donde también se evidenciaron irregularidades.

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En uno de los locales inspeccionados fueron encontrados dos menores de edad que estaban consumiendo bebidas alcohólicas, situación que motivó la suspensión del establecimiento por permitir el ingreso y permanencia de adolescentes en un lugar donde no está autorizada su presencia.

Tras el procedimiento, la Policía de Infancia y Adolescencia activó el protocolo correspondiente para el restablecimiento de los derechos de los menores, quienes posteriormente fueron entregados a sus padres de familia.

Recomendaciones para identificar licor adulterado

Tras este operativo, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para extremar las precauciones antes de consumir bebidas alcohólicas y verificar que los productos sean originales.

Entre las principales recomendaciones se encuentra revisar que la tapa, el cinto de seguridad y la estampilla mantengan continuidad y no presenten señales de manipulación. También aconsejan observar el contenido de la botella para identificar posibles partículas o impurezas que puedan indicar alteraciones.

Otro aspecto importante es verificar la calidad de las etiquetas y de las impresiones, ya que los productos originales cuentan con acabados uniformes, textos bien definidos y colores nítidos. Además, se recomienda comprobar que la información correspondiente a fechas, lotes, códigos o estampillas coincida en todos los elementos del envase.

Finalmente, cuando el consumo se realice en bares, discotecas o restaurantes, las autoridades aconsejan solicitar que la botella llegue completamente sellada y que sea abierta en presencia del consumidor, reduciendo así el riesgo de recibir un producto adulterado.

La Secretaría de Seguridad reiteró que cualquier situación relacionada con la comercialización de licor de dudosa procedencia puede ser reportada a través de la Línea 123, con el fin de facilitar la intervención de las autoridades y prevenir afectaciones a la salud pública.