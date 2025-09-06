Resumen: Tres hombres fueron capturados por el asesinato de la periodista María Victoria Correa y su hermana en Envigado hace cinco meses. En audiencias se reveló que los autores intelectuales ofrecieron 30 millones de pesos por el crimen, pagados en cuotas. Las autoridades buscan a dos personas más y a los autores intelectuales, cuya principal hipótesis es que las víctimas fueron asesinadas por una herencia de 3.000 millones de pesos.

Los detalles inéditos del homicidio de la periodista María Victoria Correa: esto cobraron los sicarios

Poco más de cinco meses después de que la periodista María Victoria Correa fuera asesinada dentro de una panadería en Envigado, el caso que conmocionó al Valle de Aburrá comienza a resolverse y a conocerse detalles de cómo se gestó todo el crimen.

Lo primero que está claro es que hay tres personas ya en poder de las autoridades, y ya han tenido audiencias. Ellos son Juan Camilo Carvajal Burbano, alias Gafas; Deiby Yulián Posso Pretel, alias Cali, y Yubán Daniel Arenas Gómez, alias El Mello. Los tres serían las personas que llegaron hasta la panadería para acabar con la vida de María Victoria y su hermana, María Norelia.

En medio de las audiencias se conoció que, por el crimen de la periodista, los autores intelectuales ofrecieron 30 millones de pesos.

Incluso, se conoció en la audiencia que el homicidio fue a cuotas. Al parecer, desde el mes de julio los sicarios no estarían recibiendo el pago, y que la última vez que les ingresó dinero, fueron 800.000 pesos.

Es de resaltar que las tres personas están bajo custodia de las autoridades desde el pasado mes de mayo. Alias El Mello y alias Cali fueron capturados en la capital del Valle del Cauca, mientras que alias Gafas fue sorprendido en Prado, Tolima.

Por ahora, se presume que habría dos personas más involucradas en el homicidio de la periodista y su hermana, mientras se sigue la pista para llegar a los autores intelectuales del crimen.

También es importante recalcar que, en su momento, las autoridades indicaron que existía una herencia de cerca de 3.000 millones de pesos y que solo existiría un solo heredero, por lo que una de las hipótesis del crimen es que fueron asesinadas para cobrar dicha herencia.

