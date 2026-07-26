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    ¡Los delató el olfato! Caninos de la Policía frustraron envío de 10 kilos de marihuana en Bogotá

    La droga había sido enviada desde el Valle del Cauca y tenía como destino Meta y Cundinamarca.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Los delató el olfato! Caninos de la Policía frustraron envío de 10 kilos de marihuana en Bogotá
    Foto: Secretaría Distrital de Seguridad
    ¡Los delató el olfato! Caninos de la Policía frustraron envío de 10 kilos de marihuana en Bogotá

    Resumen: Un operativo de la Policía permitió la incautación de 10 kilos de marihuana que pretendían ser enviados como encomienda. La droga fue detectada por dos caninos especializados durante controles de rutina en una empresa de mensajería. Los paquetes habían sido despachados desde Palmira y Candelaria, en el Valle del Cauca, con destino a Granada (Meta) y Madrid (Cundinamarca), mientras las autoridades avanzan en la investigación para identificar a los responsables.

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    Un operativo de control adelantado por la Policía Nacional permitió interceptar un cargamento de marihuana que pretendía ser transportado a través de una empresa de mensajería. La sustancia fue detectada gracias al trabajo de dos caninos especializados en la detección de narcóticos, que alertaron a los uniformados durante una jornada de inspección.

    El procedimiento fue realizado por integrantes de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, quienes desarrollaban labores de registro y verificación en plataformas destinadas al despacho de encomiendas hacia diferentes regiones del país.

    Los caninos alertaron sobre dos cajas sospechosas

    Mientras inspeccionaban los paquetes que serían enviados, los dos ejemplares entrenados para la detección de sustancias estupefacientes marcaron de manera positiva dos cajas de cartón.

    Tras la señal emitida por los caninos, los uniformados realizaron la apertura y revisión de las encomiendas, encontrando en su interior un total de 11 paquetes envueltos en bolsas plásticas y vinipel, material utilizado para ocultar la sustancia.

    ¡Los delató el olfato! Caninos de la Policía frustraron envío de 10 kilos de marihuana en Bogotá

    Foto: Secretaría Distrital de Seguridad

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    Luego de la verificación, las autoridades establecieron que se trataba de aproximadamente 10 kilos de marihuana.

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    Los envíos tenían como destino Meta y Cundinamarca

    De acuerdo con la información recopilada durante el procedimiento, las encomiendas habían sido despachadas desde los municipios de Palmira y Candelaria, en el departamento del Valle del Cauca.

    Los paquetes tenían como destino los municipios de Granada, en el departamento del Meta, y Madrid, en Cundinamarca, donde serían recibidos una vez completado el proceso de transporte.

    ¡Los delató el olfato! Caninos de la Policía frustraron envío de 10 kilos de marihuana en Bogotá

    Foto: Secretaría Distrital de Seguridad

    La droga quedó a disposición de la Fiscalía

    Tras el hallazgo, la marihuana fue incautada por las autoridades y puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumirá las actuaciones judiciales correspondientes.

    Asimismo, las autoridades indicaron que avanzarán en las investigaciones para establecer quiénes serían los responsables del envío de la sustancia y determinar la posible red que estaría detrás de este intento de transporte de estupefacientes mediante el servicio de encomiendas.


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