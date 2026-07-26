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Resumen: Una empresaria fue víctima de una violenta agresión por parte de un exempleado en una pastelería de Usaquén, en Bogotá. La mujer sufrió fracturas y múltiples lesiones, mientras que el presunto responsable, pese a ser capturado, recuperó la libertad, hecho que generó rechazo y llamados para que el caso sea investigado como tentativa de feminicidio.

¡Con fracturas y múltiples lesiones! Empresaria fue brutalmente atacada por un exempleado en Bogotá

Un caso de violencia contra una mujer ha generado indignación en Bogotá luego de que se conociera la agresión de la que fue víctima la propietaria de una pastelería en la localidad de Usaquén. El ataque, registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, muestra cómo un exempleado la agredió violentamente tras una discusión relacionada, al parecer, con el pago de su liquidación laboral.

La víctima, María Quevedo, propietaria de Rü Patisserie, sufrió múltiples lesiones y fue trasladada a un centro asistencial del norte de la ciudad. Aunque el presunto responsable fue capturado por la Policía, posteriormente quedó en libertad, una decisión que ha generado cuestionamientos.

Una discusión terminó en una brutal agresión

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el hombre había renunciado a su trabajo y regresó al establecimiento para exigir el pago inmediato de su liquidación.

Según la denuncia, la empresaria le explicó que el dinero sería entregado al finalizar el mes. Esa respuesta habría desencadenado la agresión.

Las cámaras de seguridad registraron cómo el hombre comenzó a golpear a la mujer, la tomó del cabello y la arrastró por distintas áreas del establecimiento mientras continuaba atacándola.

Según la información divulgada, la agresión se prolongó durante más de tres minutos, periodo en el que la víctima habría recibido más de 80 golpes en la cabeza, el rostro, el abdomen y la espalda.

Los vecinos evitaron que huyera

En medio del ataque, María Quevedo pidió auxilio mientras intentaba escapar.

En un momento, el agresor se sentó en el suelo, lo que permitió que la empresaria saliera del lugar. Alertados por los gritos, varios vecinos acudieron al establecimiento y cerraron la puerta para impedir que el hombre escapara antes de la llegada de la Policía.

#BOGOTÁ. La noche del 23JUL se registró una agresión violenta en el centro histórico de Usaquén, donde un empleado de un de café atacó brutalmente a la propietaria del establecimiento. Según informan, el sujeto había renunciado a su cargo y exigió el pago inmediato de sus… pic.twitter.com/7F2WwG96H0 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) July 25, 2026

Posteriormente, fue capturado y trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Paloquemao.

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La decisión de dejarlo libre generó rechazo

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Como consecuencia de la agresión, la empresaria sufrió fractura de nariz y múltiples lesiones, por lo que permanece bajo atención médica.

Sin embargo, el presunto agresor recuperó la libertad tras permanecer bajo custodia, decisión que provocó rechazo entre distintos sectores.

Además, la periodista Pilar Rodríguez aseguró en la red social X que el hombre habría manifestado que saldría en menos de 36 horas y que atentaría contra la vida de la víctima.

Galán pidió investigar el caso como tentativa de feminicidio

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó que el señalado agresor hubiera quedado en libertad.

El mandatario afirmó que la Policía Metropolitana y la Secretaría Distrital de Seguridad actuaron oportunamente con la captura, pero calificó como «inexplicable» la decisión judicial.

Asimismo, solicitó que el caso sea investigado por tentativa de feminicidio y no únicamente por lesiones personales, al considerar que la gravedad de los hechos requiere un enfoque jurídico distinto. También pidió adoptar medidas que garanticen la protección de la víctima mientras avanza el proceso.

Es inexplicable que este hombre haya quedado en libertad. A pesar de que @SeguridadBOG y @PoliciaBogota actuaron a tiempo y con contundencia, y este salvaje fue capturado, luego, inexplicablemente, fue dejado en libertad. Esta decisión es inaceptable y pone en claro riesgo a… https://t.co/cYMHODMxN7 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) July 26, 2026

Solicitan medidas de protección para la víctima

La concejal Rocío Dussán Pérez afirmó que la empresaria estaría recibiendo amenazas de muerte y pidió la intervención inmediata de la Secretaría Distrital de la Mujer, la Policía Metropolitana, la Patrulla Púrpura y la Fiscalía General de la Nación para salvaguardar su integridad.