Resumen: Bello abrió la votación para elegir su Marca Ciudad entre tres propuestas gráficas que buscan representar la identidad del municipio durante los próximos 10 años. La elección estará disponible hasta el 30 de octubre en www.marcabello.com y podrán participar mayores de 14 años que tengan algún vínculo con la ciudad. El proceso contará con el acompañamiento de la Personería y la Contraloría de Bello.

¡Los ciudadanos tienen la última palabra! Abren votación para elegir la Marca Ciudad que representará a Bello

Bello inició este martes 20 de octubre el proceso de votación para elegir la Marca Ciudad que representará al municipio durante los próximos 10 años. Los ciudadanos podrán escoger entre tres propuestas gráficas que buscan reflejar la identidad, la historia y los rasgos distintivos del territorio.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 14 años que tengan algún vínculo con Bello. Esto incluye a quienes residen en el municipio, nacieron allí, trabajan o estudian en su territorio, vivieron en algún momento en la ciudad, la han visitado o tienen amigos o familiares bellanitas.

De esta manera, la participación no se limita a quienes viven actualmente en el municipio, sino que también contempla a personas que mantienen una relación con Bello por diferentes motivos.

¿Cómo votar por la Marca Ciudad de Bello?

Quienes deseen participar podrán ingresar al siguiente enlace, conocer las tres propuestas gráficas, consultar la información que las sustenta y votar por la opción que consideren más representativa.

El portal permitirá consultar las explicaciones de cada propuesta y los documentos que respaldan la investigación realizada para construir las tres alternativas que ahora están en manos de la ciudadanía.

La votación será completamente virtual, por lo que las personas podrán participar desde el lugar donde se encuentren, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para el proceso.

Uno de los puntos definidos para esta elección es que la plataforma permitirá registrar un solo voto por documento de identidad. Con esta medida, cada identificación podrá utilizarse una única vez durante la jornada.

El proceso contará con la auditoría y el acompañamiento de la Personería de Bello y la Contraloría de Bello, entidades que tendrán acceso para ejercer vigilancia durante los días en que permanezca abierta la votación.

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Asimismo, personal de la Secretaría del Interior de la Alcaldía de Bello recorrerá distintos lugares del municipio para invitar a la comunidad a conocer las propuestas y participar en la elección.

Tres propuestas construidas con participación ciudadana

Las opciones que se someterán a votación son el resultado de un proceso de investigación y participación que incluyó diferentes sectores de la población y territorios de Bello.

Para su construcción se realizaron encuestas, talleres de imaginarios, grupos focales, ejercicios de cartografía social y recorridos por las 11 comunas, el corregimiento de San Félix y diferentes veredas.

En los encuentros participaron representantes de sectores como la cultura, la juventud, los comerciantes y emprendedores, el turismo, los medios de comunicación, el deporte, la población étnica y la población migrante.

Estos espacios hicieron parte del trabajo adelantado para identificar características, percepciones y elementos que permitieran construir una identidad visual relacionada con el municipio.

La alcaldesa de Bello, Lorena González Ospina, invitó a la ciudadanía a hacer parte de la decisión y destacó la importancia de que la imagen elegida tenga relación con lo que representa el territorio para sus habitantes.

“Presentamos con orgullo tres propuestas gráficas para que elijamos entre todos aquella que mejor representa a Bello, lo que somos y lo que soñamos como ciudad. El verdadero valor de una Marca Ciudad no está solamente en lo que se proyecta hacia el exterior, sino en lo que despierta en el corazón de quienes viven en ella”, afirmó la mandataria.

¿Qué busca Bello con su Marca Ciudad?

La iniciativa pretende establecer una identidad que contribuya a reconocer los elementos que distinguen al municipio y fortalezca la relación de sus habitantes con el territorio.

Entre los objetivos planteados por la Administración Municipal está promover una identidad compartida que refleje la historia, la cultura, la diversidad y otras características propias de Bello. También busca fortalecer el sentido de pertenencia y mejorar la imagen y percepción de la ciudad mediante la visibilización de sus cualidades y aspectos positivos.

Otro de los propósitos es posicionar a Bello en escenarios nacionales e internacionales como un destino turístico de negocios, cultural, ecológico y de experiencias.

La elección de la propuesta gráfica será, por tanto, una etapa de un proyecto que busca definir cómo se identifica y se proyecta el municipio ante sus habitantes y otras personas que puedan interesarse en su territorio.

¿De dónde surge el proyecto de Marca Ciudad?

La creación de esta identidad tiene como antecedente el Acuerdo 05 de 2023 del Concejo de Bello, mediante el cual se facultó a la alcaldesa para desarrollar una Marca Ciudad con participación activa de la ciudadanía en su diseño y conceptualización.

La iniciativa fue planteada con el propósito de promocionar el territorio, su geografía, sus atractivos, valores y potencialidades.

Posteriormente, el proyecto fue incluido en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, dentro del programa 6.1.3, denominado Juntos Construimos Nuestra Marca de Ciudad. Su desarrollo está bajo el liderazgo de la Secretaría del Interior y su Dirección de Comunicaciones.

Con la votación abierta entre el 20 y el 30 de octubre, la ciudadanía tendrá la oportunidad de escoger cuál de las tres alternativas se convertirá en la imagen que identificará a Bello durante la próxima década.