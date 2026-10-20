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¡EPM prende las alarmas! Tres sistemas de agua mejoraron su ahorro, pero siguen lejos de la meta

El ahorro de agua en Medellín mejoró en los tres sistemas de abastecimiento, pero las metas siguen pendientes. EPM pide mantener los esfuerzos diarios.

Publicado por: Melissa Noreña

¡EPM prende las alarmas! Tres sistemas de agua mejoraron su ahorro, pero siguen lejos de la meta
Foto de cortesía.
¡EPM prende las alarmas! Tres sistemas de agua mejoraron su ahorro, pero siguen lejos de la meta

Resumen: El ahorro de agua en Medellín mejoró en los sistemas Piedras Blancas, La Fe y Riogrande II, pero EPM pide reforzar las medidas ante el fenómeno de El Niño.

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El ahorro de agua en Medellín y varios municipios del Valle de Aburrá registró una mejoría el lunes 19 de octubre, según el más reciente balance de Empresas Públicas de Medellín (EPM). Aunque los tres sistemas de abastecimiento aumentaron la cantidad de litros ahorrados por hogar frente al domingo, ninguno ha alcanzado las metas establecidas por la empresa.

Ante este panorama, EPM agradeció a la comunidad por su compromiso con el uso responsable del recurso hídrico, pero insistió en que es necesario mantener y reforzar las medidas de ahorro para contribuir a la continuidad del servicio, especialmente frente a los efectos del fenómeno de El Niño.

El sistema Piedras Blancas, que abastece sectores de las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y Candelaria, alcanzó un ahorro de 82 litros por hogar al día. La cifra representa un aumento de dos litros frente al domingo 18 de octubre y equivale al 89,1% de la meta establecida, de 92 litros. Para cumplir el objetivo, todavía necesita ahorrar 10 litros adicionales por hogar.

Por su parte, el sistema La Fe, que suministra agua a La Estrella, Envigado, Sabaneta, Itagüí, Caldas y el sur de Medellín, pasó de 23 a 31 litros ahorrados por hogar al día. Aunque tuvo un incremento de ocho litros, apenas llegó al 44,3 % de la meta de 70 litros y mantiene una diferencia de 39 litros.

Riogrande II tuvo la mayor recuperación

El sistema Riogrande II registró el avance más significativo de la jornada. En las zonas abastecidas de Bello, Copacabana, Girardota y los sectores occidental y noroccidental de Medellín, el ahorro pasó de 30 a 41 litros por hogar al día, es decir, 11 litros más que el día anterior.

Pese a esta recuperación, el sistema llegó al 58,6 % de la meta de 70 litros y aún debe aumentar el ahorro en 29 litros por hogar para alcanzar el objetivo.

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EPM reiteró que las acciones cotidianas pueden contribuir a reducir el consumo. Entre las recomendaciones están cerrar la llave mientras se cepillan los dientes, evitar dejar correr el agua innecesariamente y limitar el tiempo de la ducha a tres minutos.

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La empresa invitó a los usuarios a mantener estos hábitos en sus hogares, lugares de trabajo y espacios de estudio, pues la mejoría de un solo día no significa que las metas estén cumplidas.

¡EPM prende las alarmas! Tres sistemas de agua mejoraron su ahorro, pero siguen lejos de la meta

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