Resumen: La Fiscalía ha obtenido chats y audios que sugieren que Miguel Quintero, sin tener un cargo oficial, ejercía influencia sobre contratos públicos en la Alcaldía de Medellín durante la administración de su hermano Daniel. La evidencia, que también apunta a un enriquecimiento patrimonial injustificado, podría llevar a cargos por delitos como tráfico de influencias y lavado de activos.

Los chats que enredarían a Miguel Quintero, quién sería la sombra en el poder de la Alcaldía de Daniel Quintero

La Fiscalía General de la Nación ha puesto la lupa sobre Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, al obtener una serie de chats, audios y testimonios que lo señalan como una figura clave en la presunta dirección de millonarios contratos públicos durante la pasada administración.

La revelación, realizada por W Radio, apunta a que, sin ocupar un cargo oficial, Miguel Quintero habría ejercido un «poder en la sombra», moviendo los hilos de entidades como el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Metroparques y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) entre 2020 y 2023.

Las pruebas, que forman parte de una investigación en curso, han arrojado serias dudas sobre el origen del rápido enriquecimiento de Miguel Quintero. Un informe periodístico reciente mostró que el exconcejal se exhibía con lujos como un Rolex y un Ferrari, y adquirió una mega casa que, según las denuncias, no se compaginan con su historial laboral. Aunque Daniel Quintero ha defendido públicamente a su hermano, afirmando que el Rolex era una réplica y que las fotos con el Ferrari eran casuales, los mensajes en poder de la Fiscalía contradicen esta versión, ya que en ellos el propio Miguel se jacta de sus adquisiciones.

La Fiscalía busca establecer la conexión directa entre el patrimonio de Miguel Quintero y la supuesta dirección de contratos públicos. De confirmarse la participación de Miguel Quintero en estos actos, la investigación podría evolucionar hacia delitos como concierto para delinquir, tráfico de influencias y lavado de activos.

Este nuevo capítulo se suma a los múltiples procesos penales y disciplinarios que enfrentan el exalcalde Daniel Quintero y 43 exfuncionarios de su administración. Los chats, audios y testimonios que se están revelando a la opinión pública sugieren que la red de corrupción se extendía más allá de los cargos oficiales, lo que agrava la situación legal de la pasada administración de Medellín.

