Resumen: La captura se logró gracias a que ambos prófugos contaban con una solicitud formal y una circular azul de Interpol, lo que permitió la rápida activación de los protocolos binacionales en zona fronteriza.

¡Los buscaba hasta Interpol! En Venezuela capturan a propietarios de «clínica estética de garaje» donde murió Yulixa Toloza

Minuto30.com .- El cerco internacional dio resultados. Las autoridades venezolanas confirmaron en las últimas horas la captura de la pareja de ciudadanos señalada de ser la responsable de la mala praxis, muerte y posterior ocultamiento del cuerpo de la ciudadana colombiana Yulixa Consuelo Toloza, un caso que ha generado profunda indignación nacional.

Los detenidos huían de la justicia colombiana tras el fatal desenlace ocurrido en un establecimiento estético clandestino en Bogotá, pero fueron interceptados justo cuando intentaban refugiarse en su país natal.

Lea también: Bogotá anuncia ofensiva contra clínicas «de garage» en medio de la investigación por la desaparición de Yulixa Toloza

Los capturados y el operativo en la frontera

Los presuntos responsables fueron identificados como María Fernanda Delgado, de 30 años de edad, y su pareja sentimental, Edison Torres, de 40 años. Delgado está señalada en la investigación como la propietaria y operadora de la clínica estética de garaje conocida como ‘Beauty Láser’, lugar donde Yulixa Toloza perdió la vida.

De acuerdo con el informe oficial del Servicio de Investigación Penal del Cuerpo de Policía del Estado Portuguesa, el contundente operativo se llevó a cabo en la parroquia Quebrada de la Virgen, en la ciudad de Guanare.

La captura se logró gracias a que ambos prófugos contaban con una solicitud formal y una circular azul de Interpol, lo que permitió la rápida activación de los protocolos binacionales en zona fronteriza.

Se conoció que la pareja estaba acompañada por sus hijos y la madre de la mujer, al momento de su detención.

Efectividad policial y estado judicial

El despliegue policial en el vecino país fue coordinado por el Comisario Jefe Freddy Segovia y contó con la supervisión directa del general Luis Alberto Morales Guerrero, comandante de la Policía del estado Portuguesa. Los altos mandos destacaron la celeridad del procedimiento, el cual cortó de raíz el plan de fuga de la pareja.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

A esta hora, María Fernanda Delgado y Edison Torres permanecen bajo estricta custodia policial en Venezuela. Las autoridades de ese país confirmaron que se están cumpliendo los protocolos legales y de derechos humanos mientras se avanza en la coordinación judicial y diplomática con Colombia para definir su extradición o deportación.

Avanza la investigación forense en Colombia

En paralelo a estas importantes capturas, en Colombia el proceso investigativo no se detiene. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses avanza en la autopsia al cuerpo de Yulixa Consuelo Toloza, un procedimiento fundamental para establecer con exactitud científica las causas de su deceso y la gravedad de la mala praxis cometida en ‘Beauty Láser’.

Este trágico suceso ha desatado fuertes cuestionamientos sobre la falta de controles estrictos a los centros estéticos clandestinos que operan en el país y la facilidad con la que los victimarios lograron cruzar la frontera colombo-venezolana antes de ser detectados.