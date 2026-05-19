Resumen: Para evidenciar el trabajo que viene adelantando el Distrito contra estos establecimientos de "garaje", la Alcaldía reveló el balance de las intervenciones sanitarias recientes:

Bogotá anuncia ofensiva contra clínicas «de garage» en medio de la investigación por la desaparición de Yulixa Toloza

Minuto30.com .- El misterio que rodea la desaparición de Yulixa Toloza ha encendido las alarmas en la capital del país. Tras varios días de angustia, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre el caso, confirmando que las autoridades tienen como prioridad absoluta encontrar a la mujer y dar con los responsables.

En medio de las investigaciones, el mandatario distrital lanzó una fuerte advertencia sobre el peligro de los establecimientos médicos no autorizados y ordenó un despliegue masivo para vigilar estos recintos.

La búsqueda de Yulixa: Sijín, Gaula y CTI al frente

De acuerdo con el mandatario local, la alerta por la desaparición de Yulixa se recibió desde el pasado 13 de mayo de 2026. Desde ese primer momento, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Salud han estado articulando esfuerzos para apoyar las labores investigativas.

Actualmente, el caso se encuentra en manos de unidades especializadas de la Sijín, el Gaula de la Policía y el CTI de la Fiscalía.

«La prioridad, desde el primer momento, ha sido encontrar a Yulixa, y es el propósito que guía la investigación», aseguró enfáticamente el alcalde Galán a través de su cuenta de X (antes Twitter).

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El foco en las clínicas y centros de salud irregulares

Aunque las autoridades han mantenido bajo reserva los detalles exactos de las hipótesis de la desaparición, el pronunciamiento del alcalde dejó claro el vínculo de la investigación con procedimientos en lugares no autorizados. Galán fue tajante al afirmar que «los establecimientos no registrados como prestadores de servicios de salud son altamente peligrosos».

Ante esta situación, el mandatario emitió una directriz estricta: le ordenó a la Secretaría de Salud y a todas las alcaldías locales de Bogotá reforzar inmediatamente los operativos de control a clínicas y centros estéticos. El objetivo será verificar rigurosamente la documentación, el cumplimiento de las normas sanitarias y la legalidad de su actividad comercial.

Cifras de control en Bogotá

Para evidenciar el trabajo que viene adelantando el Distrito contra estos establecimientos de «garaje», la Alcaldía reveló el balance de las intervenciones sanitarias recientes:

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Balance del 2025: Se realizaron 563 operativos, que derivaron en 814 visitas de inspección y la aplicación de 39 medidas sanitarias de seguridad (sellamientos o suspensiones).

En lo corrido de 2026: Ya se han adelantado 129 operativos interinstitucionales, logrando 173 visitas de control y la imposición de 16 medidas sanitarias preventivas.

Las autoridades instan a la ciudadanía a verificar siempre que los lugares donde se realizan procedimientos médicos o estéticos cuenten con los avales de la Secretaría de Salud y a denunciar cualquier establecimiento clandestino.