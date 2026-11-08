¿Los asustaron? Flores se mueven solas en un programa en vivo

Resumen: Antes de salir al aire en «De primera mano», el 3 de noviembre, la productora notó que un arreglo de flores de cempasúchil detrás de Lalo Carrillo se movía sin causa aparente. Los conductores intentaron encontrar una explicación, sin éxito, y terminaron tomándolo con humor.

Un momento de apariencia paranormal se vivió en el set de «De primera mano», el programa de espectáculos de Imagen Televisión, cuando un arreglo de flores de cempasúchil se movió sin una causa aparente justo antes de que el equipo saliera al aire.

El episodio ocurrió durante la emisión del pasado 3 de noviembre, cuando el set lucía decorado con flores de cempasúchil por la temporada de Día de Muertos.

Las flores se movieron detrás de Lalo Carrillo

Los conductores estaban a punto de entrar al aire cuando la productora del programa notó que el arreglo floral ubicado detrás de Lalo Carrillo comenzó a moverse. Al principio pensaron que podía ser una broma, pero lo tomaron más en serio al ver que nada ni nadie podía mover las flores.

Carrillo fue el más impresionado. Mientras buscaba una explicación, pidió a la audiencia que mirara el arreglo: «Vean las flores que están atrás de mí, ¿ven cómo se mueven? Eso estaba previo al programa». Contó que la productora estaba conversando con ellos cuando se dio cuenta del movimiento y preguntó de inmediato si alguien lo había grabado.

El intento de Gustavo Adolfo Infante por encontrar una explicación

Gustavo Adolfo Infante se acercó al arreglo para comprobar si algo lo estaba moviendo. «No hay nada aquí que pueda hacer que esto se caiga», dijo. Para demostrarlo, empezó a saltar junto a Carrillo, con la idea de mostrar que las flores solo se mueven si alguien las manipula o si hay un temblor.

Érika González, por su parte, se limitó a reír y a repetir que lo ocurrido era «extraño». Infante reconoció que la escena le parecía rara, aunque dejó abierta la duda: «Lo veo muy extraño, pero quién sabe… Yo no quiero pensar que aquí haya un fantasma».

Entre el susto y el humor

A pesar de lo inusual de la situación, los presentes decidieron tomarlo con humor. El propio Carrillo bromeó con la audiencia y pidió que lo contactaran quienes supieran cómo hacer una «limpia con huevos».

Hasta ahora no se ha ofrecido una explicación sobre el movimiento de las flores. Lo que se ve en el video es el arreglo moviéndose y la reacción de los conductores, entre el desconcierto y las risas.

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