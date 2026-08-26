Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Policía y la Fiscalía capturaron a tres presuntos integrantes de 'Los Amarillos' e incautaron 7,7 kilos de estupefacientes en Medellín. La red vendía droga cerca de colegios y generaba 10 millones diarios.

Caen tres de ‘Los Amarillos’ que se hacían la plata vendiendo drogas en parques y cerca a colegios de Medellín

Un operativo conjunto entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín asestó un duro golpe contra el grupo delictivo común organizado ‘Los Amarillos’, dedicado al tráfico local de sustancias alucinógenas.

Durante la intervención, ejecutada mediante dos diligencias de registro y allanamiento, las autoridades lograron la captura en flagrancia de tres presuntos integrantes de la estructura y la incautación de más de 7,7 kilogramos de estupefacientes que eran distribuidos en la zona.

Le puede interesar: ¡Esposados de pies y manos! Así trasladaron a 20 peligrosos criminales en Barranquilla

De acuerdo con las investigaciones judiciales, los miembros de la banda ‘Los Amarillos’ mantenían su centro de acopio y comercialización en las inmediaciones de parques, escenarios deportivos y planteles educativos.

Entre los puntos afectados por el expendio de drogas se encuentran el complejo deportivo Juan Pablo II, el área del María Luisa Calle y una institución educativa.

Las pesquisas confirmaron que las actividades ilegales generaban a la organización ganancias cercanas a los $10 millones de pesos diarios.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Las autoridades decomisaron marihuana, cocaína, bazuco, 2CB, un arma traumática, equipos de radiocomunicación, celulares, cuadernos contables y elementos de dosificación.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, ratificó que las acciones buscan desmantelar a la red de ‘Los Amarillos’ para blindar los entornos escolares de Medellín.

El funcionario precisó además que uno de los detenidos registra antecedentes por porte ilícito de armas, falsedad documental y tráfico de drogas. Tanto los tres procesados como los elementos confiscados quedaron a disposición de la autoridad competente para avanzar en las audiencias de legalización e imputación de cargos.

Más noticias de Medellín