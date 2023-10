López Obrador niega que haya un «desbordamiento» del flujo migratorio en México

in

Ciudad de México, 16 oct (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó este lunes que haya un "desbordamiento" del flujo migratorio en el país, pese a admitir que ha crecido el número de extranjeros que atraviesan por territorio nacional para llegar a Estados Unidos.

“Nosotros lo que procuramos es ayudar a los migrantes y no hay desbordamiento a pesar de que ha crecido el flujo migratorio, ahí vamos ordenando las cosas porque trabajamos todos los días”, refirió el mandatario durante su rueda de prensa matutina.

El gobernante mexicano reconoció que últimamente ha habido un incremento migratorio, “primero bajó y ahora está subiendo”.

Por ello, recordó que el domingo tendrá un encuentro con mandatarios de 11 países de la región en Palenque, Chiapas, sureste de México, para hablar de la problemática.

“Estoy invitando a presidentes de países vecinos para analizar el problema y presentar un plan conjunto, con el propósito de bajar el flujo migratorio y ayudar nosotros, ayudarnos mutuamente para que no tengamos desgracias, para que no pierdan la vida los migrantes, para que no sufran”, afirmó.

López Obrador enfatizó la importancia de abordar el problema migratorio de manera humanitaria y evitar la politización como, según dijo, sucede en Estados Unidos.

“En Estados Unidos politizan el asunto migratorio y, tanto un partido como otro, fundamentalmente los del partido Republicano, utilizan de bandera lo de la migración y se pronuncian en contra de los migrantes y le echan la culpa al presidente (Joe) Biden”, criticó.

En este contexto, remarcó que están atendiendo las situaciones que causan la migración, como la pobreza y la inseguridad, situaciones que, a decir de él, no ocurrían en gobiernos anteriores.

El mandatario argumentó que México solo es un país de paso para los migrantes de los países de Centroamérica.

Y aseguró que México está apoyando a los migrantes para evitar que padezcan violencia.

“Hay incidentes, pero no pasa a mayores, estamos pendientes. Por eso queremos resolver el problema atendiendo las causas, lo que más nos preocupa son los accidentes en carreteras y lo estamos atendiendo”, explicó.

Sobre la reunión del domingo, dijo que aún no tiene la lista de los mandatarios que han confirmado su asistencia para elaborar una propuesta migratoria conjunta que López Obrador presentará a Biden en una reunión en noviembre.

México y Centroamérica afrontan un flujo migratorio "sin precedentes" hacia Norteamérica, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), con hasta 10.000 migrantes que llegan a diario a la frontera con Estados Unidos, de acuerdo con López Obrador.

Por: EFE