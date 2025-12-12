La Salsa sigue de luto: “Papo” Rosario exintegrante de El Gran Combo murió

Resumen: El mundo de la salsa y, especialmente, El Gran Combo de Puerto Rico, vive un momento de profundo dolor al despedir a dos de sus grandes figuras en un lapso de menos de cinco días, pues la noticia del fallecimiento de Papo Rosario este 12 de diciembre se suma al reciente conocimiento de la muerte de Rafael Ithier

Minuto30.com .- El mundo de la salsa y, especialmente, El Gran Combo de Puerto Rico, vive un momento de profundo dolor al despedir a dos de sus grandes figuras en un lapso de menos de cinco días, pues la noticia del fallecimiento de Papo Rosario este 12 de diciembre se suma al reciente conocimiento de la muerte de Rafael Ithier a principios de esta misma semana, marcando una pérdida incalculable para la “Universidad de la Salsa.

Se fue “Papo” Rosario

La familia de Luis Antonio “Papo” Rosario Concepción, exintegrante de la legendaria orquesta El Gran Combo de Puerto Rico, confirmó su fallecimiento este viernes 12 de diciembre de 2025.

Mediante un comunicado oficial emitido a los medios, la familia de Rosario anunció la triste noticia y agradeció el cariño recibido:

“Hoy, 12 de diciembre de 2025, Luis Antonio ‘Papo’ Rosario Concepción ha partido a continuar su baile en el cielo. Se ha ido rodeado de toda su familia, de mucho amor y con Dios en su corazón.”

La familia también solicitó comprensión y espacio para afrontar el doloroso momento, a la vez que agradeció a los seguidores por el apoyo que le brindaron en vida al músico.

“Agradecemos las muestras de cariño, la compañía y el apoyo que le dieron en vida. No nos suelten de sus oraciones y que Dios nos sigan llenando de fortaleza. Pedimos espacio para poder afrontar este momento doloroso en familia.”

El mensaje fue firmado por su esposa, Enie, hijos y demás familiares, quienes despiden a uno de los iconos que contribuyó a la historia de la “Universidad de la Salsa”.

