¡La familia sigue creciendo! Neymar sorprende en pleno Mundial y anuncia que será padre por quinta vez

Resumen: Neymar anunció que su familia volverá a crecer tras revelar que espera una niña junto a Bruna Biancardi. La noticia fue compartida mediante un emotivo video en redes sociales, donde la pareja mostró el momento en que descubrieron el sexo del bebé rodeados de sus hijos y familiares. Con la llegada de la pequeña, el delantero brasileño se convertirá en padre por quinta vez, una noticia que rápidamente se volvió viral y generó miles de reacciones entre sus seguidores en pleno Mundial de 2026.

En medio de la atención que genera el Mundial de 2026, Neymar volvió a ocupar titulares, pero esta vez por un motivo alejado de las canchas. El delantero brasileño compartió con sus seguidores una noticia que marca un nuevo capítulo en su vida personal: él y su esposa, la influencer Bruna Biancardi, están esperando una hija.

La revelación fue hecha a través de un video publicado en redes sociales, donde la pareja aparece acompañada por sus seres queridos en una dinámica familiar para descubrir el sexo del bebé. Las imágenes muestran un ambiente de celebración y emoción, con los integrantes de la familia participando en una actividad con pintura que terminó confirmando que una niña llegará próximamente al hogar del futbolista.

La reacción de Neymar fue una de las más comentadas por los usuarios en internet. Al conocer el resultado, el jugador expresó su felicidad con una frase que rápidamente se volvió viral: “Voy a enloquecer”.

Una revelación familiar que se volvió viral

Más adelante, y entre risas, también hizo referencia a que sus hijos más pequeños serán mujeres. “Voy a empezar una banda y a partir de hoy serán las Spice Girls”, comentó el brasileño durante la celebración familiar.

La futura bebé será la tercera hija que Neymar tendrá junto a Bruna Biancardi. Actualmente, la pareja comparte la crianza de Mavie, de dos años, y Mel, de 11 meses. Ambas también participaron en el emotivo anuncio difundido en las plataformas digitales del futbolista.

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En el video aparece además Davi Lucca, el hijo mayor del jugador, nacido en 2011 y fruto de su relación con Carol Dantas. El adolescente ha mantenido una presencia constante en la vida de su padre y suele acompañarlo en distintos momentos familiares.

La familia de Neymar sigue creciendo

Con este nuevo embarazo, Neymar llegará a cinco hijos. Además de Davi Lucca, Mavie y Mel, el delantero también es padre de Helena, una niña nacida en 2024 tras una relación con Amanda Kimberlly.

La noticia generó miles de reacciones entre seguidores, compañeros de profesión y figuras del entretenimiento, quienes aprovecharon la publicación para enviar mensajes de felicitación a la pareja. En pocas horas, el video acumuló millones de visualizaciones y se convirtió en uno de los contenidos más comentados en redes sociales.

El anuncio llega en un momento especial para el futbolista, quien continúa enfocado en su recuperación física mientras sigue de cerca la participación de Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Aunque gran parte de la atención sobre Neymar suele centrarse en su carrera deportiva, esta vez fue su faceta como padre la que despertó el interés de los aficionados.

Con la llegada de una nueva integrante a la familia, el atacante brasileño se prepara para asumir nuevamente la experiencia de la paternidad. La pareja no reveló una posible fecha de nacimiento, pero sí dejó claro, a través de las imágenes compartidas, que vive con entusiasmo la espera de la bebé que próximamente se sumará a su hogar.