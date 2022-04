Este viernes terminó la segunda tanda de venta de entradas para el Mundial de Qatar 2022 y los partidos de Argentina en la fase de grupos fueron los protagonistas.

A continuación le presentamos el ranking de los encuentros más solicitados:

1- Argentina vs. México.

2- Argentina vs. Arabia Saudita.

3- Inglaterra vs. Estados Unidos.

4- Argentina vs. Polonia.

¿Quién no va a querer ver al campeón de América?