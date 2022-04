En un evento que se llevó a cabo en Barranquilla, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama se tomó unos minutos para recordar a Freddy Rincón, cuestionó a los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol luego del fracaso de no lograr la clasificación al Mundial de Qatar y compartió su candidato para el puesto de director técnico de la Selección Colombia.

«Aquí no reconocen a ningún ídolo. No estamos hablando de la época de nosotros. Antes de nosotros tenemos ídolos que están abandonados. Por ahí oí que los que mandan en el fútbol son los directivos, pero mandan mal», manifestó el ídolo colombiano.

Ante el tema de quién debería dirigir al seleccionado nacional, el ‘pibe’ dijo: «Alberto Gamero. Está listo para dirigir la Selección Colombia».

Al finalizar, no dudó en mencionar a Freddy Rincón: «No lo he asumido, yo no creo. Un combo de hermanos me avisaron. La noticia fue un golpe, siempre estaba pendiente de que se pudiera recuperar, pero después salió la noticia tesa. Lo primero que se me vino fue la risa de Freddy».