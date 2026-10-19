Resumen: La Policía Metropolitana de Bogotá busca a Isaac Daniel Rodríguez García, alias ‘Moncayo’, señalado como presunto autor material del asesinato de un empresario y su escolta, ocurrido el 11 de febrero de 2026 en Chapinero. Según la Fiscalía, el ataque habría sido planeado por una estructura delincuencial y el empresario posiblemente fue confundido con otra persona. Dos presuntos implicados permanecen privados de la libertad, mientras las autoridades solicitan colaboración ciudadana para ubicar al sospechoso.

¡Lo tienen en la mira! Busca a alias ‘Moncayo’ por el crimen de un empresario y su escolta en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá difundió el cartel de búsqueda de Isaac Daniel Rodríguez García, conocido con el alias de ‘Moncayo’, señalado como presunto autor material del homicidio de un empresario y su escolta, ocurrido el 11 de febrero de 2026 en la localidad de Chapinero, al norte de la capital. Las autoridades buscan dar con su paradero mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el doble crimen.

El ataque se registró hacia las 3:40 de la tarde, en inmediaciones de un gimnasio ubicado en la calle 85 con carrera Séptima. Según la información de la investigación, las dos víctimas fueron atacadas con arma de fuego cuando salían del establecimiento y fallecieron a causa de las heridas sufridas durante el atentado.

La publicación del cartel busca facilitar la ubicación de Rodríguez García, quien es requerido dentro del proceso por estos hechos. Entretanto, las autoridades continúan recopilando información para establecer cómo se organizó el ataque y determinar la responsabilidad de los demás presuntos involucrados.

La hipótesis sobre el objetivo del atentado

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el doble homicidio habría sido preparado por una estructura delincuencial que presuntamente realizó labores de seguimiento y vigilancia, además de coordinar aspectos logísticos para ejecutar el ataque.

Uno de los elementos relevantes del caso es la hipótesis de que el empresario no sería el objetivo inicial de los sicarios. Según la línea investigativa expuesta por la Fiscalía, habría sido confundido con otra persona contra la que estaría dirigido el atentado. Esta circunstancia forma parte de las pesquisas para reconstruir lo ocurrido y establecer cómo se produjo la selección de las víctimas.

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La investigación también busca precisar la participación de cada uno de los presuntos implicados en la planeación y ejecución del crimen. En ese contexto, alias ‘Moncayo’ es señalado como quien habría disparado contra el empresario y su escolta.

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El papel que habría tenido alias ‘Moncayo’

Los elementos recopilados por la Fiscalía indican que Isaac Daniel Rodríguez García sería el presunto autor material de los disparos. Según la investigación, antes de acercarse a las víctimas y cometer el ataque, habría cambiado su vestimenta, una acción que ahora hace parte de la reconstrucción de los hechos.

Mientras las autoridades avanzan en la búsqueda del señalado, dos de los presuntos implicados en el caso permanecen privados de la libertad. La Policía Metropolitana de Bogotá continúa las labores para localizar a alias ‘Moncayo’ y avanzar en el proceso judicial relacionado con el asesinato del empresario y su escolta.

Autoridades piden colaboración ciudadana

La Policía Metropolitana de Bogotá hizo público el cartel de búsqueda para solicitar el apoyo de la ciudadanía en la ubicación de Rodríguez García. La información que permita establecer su paradero puede ser reportada mediante los canales oficiales de las autoridades.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias del doble homicidio y establecer la responsabilidad de las personas que presuntamente participaron en su preparación y ejecución. Por ahora, alias ‘Moncayo’ es señalado dentro del proceso como presunto autor material, mientras las autoridades mantienen activa su búsqueda.