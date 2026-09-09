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Resumen: Un total de 200 familias beneficiarias reciben llaves de sus viviendas en Fontibón. La Alcaldía de Bogotá alcanzó récord en subsidios de vivienda.

¡Entrega de viviendas en Bogotá! 200 familias reciben las llaves de sus casas en Fontibón

En el marco de los programas impulsados por la Secretaría Distrital del Hábitat, 200 familias capitalinas están recibiendo las llaves de sus nuevas viviendas entre el 8 y el 11 de septiembre de 2026.

Al menos 50 de las personas beneficiarias contaron con la presencia del alcalde Carlos Fernando Galán y la secretaria Vanessa Velasco en los conjuntos residenciales Arttico y Moratti, ubicados en Fontibón.

Los predios entregados corresponden a soluciones de Vivienda de Interés Social (VIS) e Interés Prioritario (VIP). Durante los actos oficiales, el mandatario capitalino destacó que con estos subsidios la ciudad supera un registro histórico, sumando 37.000 auxilios otorgados en lo que va del mandato.

Las poblaciones beneficiarias lograron concretar su cierre financiero apoyadas en iniciativas de cobertura local como ‘Reactiva tu Compra’ y ‘Oferta Preferente’, las cuales permiten sumar capital con ahorros propios, créditos y aportes de cajas de compensación familiar.

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La entrega de las viviendas abarca diferentes perfiles de habitantes, desde adultos mayores que llevaban cuatro décadas soñando con patrimonio propio hasta jóvenes trabajadoras de 21 años que lograron postularse de manera directa.

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Voceros distritales indicaron que la orientación en salas de venta por parte de personal institucional fue fundamental para que las postulantes beneficiarias superaran los requisitos de ingresos y edad al momento de aplicar a los estímulos estatales.

El Plan de Vivienda Mi Casa en Bogotá proyecta otorgar cerca de 75.000 soluciones habitacionales a lo largo del presente periodo gubernamental.

Con el avance en el sector de Hayuelos, la alcaldía busca reactivar el empleo en el sector de la construcción e incentivar la integración de los hogares de menores ingresos a proyectos urbanísticos con accesibilidad a servicios esenciales.

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