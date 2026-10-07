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Resumen: Dos hermanos fueron judicializados por su presunta participación en la retención de un conductor de plataforma en Bogotá, quien habría sido amenazado, amarrado y despojado de dinero, documentos, un reloj, las llaves de su vivienda y tres celulares. La Policía intervino al encontrar el vehículo siendo remolcado y escuchar los llamados de auxilio de la víctima.

¡Lo tenían amarrado! Dos hermanos fueron judicializados por retener y robar a conductor en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Franklin Pira y Yurley Pira, señalados de participar en la retención de un conductor de una plataforma de transporte, a quien presuntamente le hurtaron su vehículo y varias pertenencias en el sur de Bogotá.

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de octubre, cuando la víctima recogió a dos hombres y una mujer en inmediaciones del estadio El Campín. El servicio tenía como destino el barrio Gran América.

El conductor habría sido amenazado durante el recorrido

De acuerdo con la investigación, al llegar al lugar indicado, uno de los pasajeros habría intimidado al conductor con un arma cortopunzante, mientras otro lo amenazaba desde el asiento delantero.

Posteriormente, la víctima habría sido obligada a pasar a la parte trasera del vehículo. Allí, presuntamente, le exigieron las claves de sus teléfonos celulares y la información relacionada con el sistema de ubicación del automotor.

Según la Fiscalía, el conductor permaneció retenido durante cerca de dos horas, periodo en el que los presuntos responsables habrían intentado trasladar el vehículo hacia el sur de la ciudad.

La Policía detectó el vehículo y escuchó los llamados de auxilio

El caso fue descubierto por uniformados de la Policía Nacional que realizaban labores de vigilancia en inmediaciones de Tunjuelito.

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Los agentes observaron que el vehículo era remolcado por otro automotor y decidieron acercarse para verificar la situación. Al hacerlo, escucharon los llamados de auxilio del conductor, quien se encontraba con las manos atadas.

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Los uniformados intervinieron y, en medio del procedimiento, capturaron a Franklin Pira y Yurley Pira.

Estas son las pertenencias que habría perdido la víctima

El conductor manifestó que durante el hecho le fueron hurtados dinero en efectivo, un reloj, documentos, las llaves de su vivienda y tres teléfonos celulares.

Además, según la investigación, los presuntos responsables habrían obtenido las claves de los dispositivos y datos relacionados con el sistema de ubicación del vehículo mientras mantenían retenida a la víctima.

¿Qué cargos enfrentan?

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá imputó a Franklin Pira y Yurley Pira los delitos de secuestro simple y hurto calificado y agravado.

Los dos procesados no aceptaron los cargos.

Sin embargo, deberán cumplir una medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial relacionado con los hechos ocurridos el pasado 3 de octubre.