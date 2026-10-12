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Resumen: Soldados de la Cuarta Brigada del Ejército capturaron en flagrancia a un hombre que presuntamente pertenecería al grupo delincuencial Los Chatas, durante un operativo en San Rafael, Antioquia. En el procedimiento incautaron 66 dosis de cocaína, 33 de bazuco, 122 cigarrillos de marihuana, más de un millón de pesos en efectivo y un celular. Según el reporte oficial, la acción afectó las economías ilícitas de esta estructura en más de seis millones de pesos.

¡Lo sorprendieron con droga y efectivo! Capturan a presunto integrante de Los Chatas en Antioquia

Un operativo militar en el municipio de San Rafael, Oriente antioqueño, dejó como resultado la captura en flagrancia de un hombre que presuntamente pertenecería al grupo delincuencial organizado (GDO) Los Chatas.

La acción fue desarrollada por soldados del Batallón Especial Energético y Vial N.º 4, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, quienes durante el procedimiento encontraron varias sustancias estupefacientes y otros elementos que fueron incautados.

El resultado se suma a las acciones de las autoridades contra las actividades ilícitas en el departamento de Antioquia. De acuerdo con la información entregada por el Ejército, el procedimiento permitió afectar las finanzas de esta estructura delincuencial.

Incautaron cocaína, bazuco y cigarrillos de marihuana

Durante la intervención, los militares decomisaron diferentes cantidades de sustancias estupefacientes. Entre los elementos incautados se encuentran 66 dosis de cocaína, 33 dosis de bazuco y 122 cigarrillos de marihuana.

Además de las sustancias, las tropas encontraron más de un millón de pesos en efectivo y un teléfono celular, elementos que también quedaron incluidos en el resultado de la operación.

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El procedimiento permitió retirar estas sustancias de circulación y dejar a disposición de las autoridades los elementos incautados, junto con el hombre capturado en flagrancia.

Afectaron las economías ilícitas de Los Chatas

Según el reporte oficial, el operativo representa una afectación económica superior a los seis millones de pesos para el grupo delincuencial organizado Los Chatas.

La captura se produjo en San Rafael, municipio del Oriente antioqueño, durante una acción adelantada por unidades militares que desarrollan labores en esta zona del departamento.

El hombre es señalado de presuntamente pertenecer a esta estructura delincuencial. Sin embargo, su posible vinculación deberá establecerse en el marco de los procedimientos correspondientes.

Con este resultado, el Ejército Nacional reportó una nueva acción contra las economías ilícitas en Antioquia, mediante la incautación de estupefacientes, dinero en efectivo y un dispositivo móvil.