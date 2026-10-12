Incautan 450 kilos de marihuana creepy en Antioquia: dos personas fueron capturadas

Resumen: La Policía incautó 450 kilos de marihuana tipo creepy en el sector El Planchón, sobre la vía que comunica a La Pintada con Bolombolo, en Antioquia. Durante el procedimiento, uniformados de Tránsito capturaron a dos personas que transportaban el estupefaciente bajo la modalidad conocida como kamikaze, en un vehículo que, al parecer, había sido hurtado en Cali. La institución destacó que el resultado se logró gracias a las labores de inteligencia y los controles viales para combatir el narcotráfico en las carreteras del departamento.

Un cargamento de 450 kilogramos de marihuana tipo creepy fue incautado por las autoridades en las vías de Antioquia, durante un procedimiento que terminó con la captura de dos personas. El operativo se desarrolló en el sector conocido como El Planchón, sobre la vía que comunica a La Pintada con Bolombolo.

De acuerdo con la información entregada por la Policía, el estupefaciente era transportado en un vehículo que, al parecer, había sido hurtado en Cali. La detección del cargamento estuvo a cargo de uniformados de la Policía de Tránsito, quienes identificaron el transporte de la sustancia bajo la modalidad conocida como kamikaze.

El procedimiento permitió sacar de circulación los 450 kilos de marihuana e identificar a dos personas que fueron capturadas en el lugar. Sin embargo, la información oficial divulgada no detalla las identidades de los detenidos ni las circunstancias específicas en las que se habría producido el hurto del vehículo.

El operativo se realizó en un corredor vial de Antioquia

La incautación tuvo lugar en el sector El Planchón, en el tramo vial entre La Pintada y Bolombolo, donde los controles de las autoridades permitieron detectar el cargamento de marihuana creepy.

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Este resultado hace parte de las acciones de vigilancia e intervención que adelanta la Policía en las carreteras para detectar el transporte de estupefacientes y contrarrestar las actividades relacionadas con el narcotráfico.

La institución destacó la importancia de las labores de inteligencia y los controles viales para identificar posibles movimientos de las estructuras criminales y actuar antes de que sus actividades ilícitas continúen.

#EsNoticia | ¡Golpe al narcotráfico en las vías de Antioquia! Incautamos 450 kg de marihuana tipo creepy y capturamos a dos personas. “La inteligencia y el control en las vías son fundamentales para anticiparnos a las dinámicas criminales y proteger a los colombianos”. En el sector El Planchón, vía La Pintada–Bolombolo, @TransitoPolicia, detectó el estupefaciente transportado bajo la modalidad de kamikaze en un vehículo que habría sido hurtado en Cali. Seguimos afectando las economías ilícitas y fortaleciendo la seguridad en las vías para avanzar hacia #TerritoriosSeguros. #DiosYPatria — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) October 11, 2026

Policía destaca la importancia de la inteligencia y los controles

Tras el operativo, la Policía reiteró que la inteligencia y los controles en las vías son herramientas fundamentales para anticiparse a las dinámicas criminales y contribuir a la protección de la ciudadanía.

Con la incautación de los 450 kilogramos de marihuana y la captura de dos personas, las autoridades reportaron un nuevo resultado contra el transporte de sustancias ilícitas en Antioquia.

La institución aseguró que continuará fortaleciendo las acciones de seguridad en las carreteras, con el propósito de afectar las economías ilegales y avanzar en la estrategia de consolidación de territorios seguros.