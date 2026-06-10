¡Lo señalan de homicidios, extorsiones y narcotráfico! Ofrecen $100 millones por alias ‘Chuzo’

Resumen: Las autoridades de Antioquia ofrecen hasta 100 millones de pesos por información que permita capturar a alias ‘Chuzo’, señalado como cabecilla de una estructura armada con presencia en el Nordeste del departamento. Según las investigaciones, estaría vinculado a homicidios, extorsiones, narcotráfico y minería ilegal. La recompensa fue incrementada en medio de la ofensiva contra los responsables de recientes hechos violentos en la región.

Las autoridades de Antioquia reforzaron las acciones contra los grupos armados ilegales que delinquen en el departamento y anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por datos que conduzcan a la captura de Luis Daniel Terán Baldovino, conocido con los alias de ‘Chuzo’ o ‘Niño’.

De acuerdo con reportes oficiales, este hombre es considerado un objetivo prioritario para la Fuerza Pública debido a su presunta participación en actividades criminales que afectan especialmente al Nordeste antioqueño.

Según los organismos de seguridad, Terán Baldovino sería el principal cabecilla de la subestructura ‘Jorge Iván Arboleda Garcés’ del Clan del Golfo, también identificado como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), organización con presencia en varias zonas del departamento.

Las investigaciones lo señalan como presunto responsable de coordinar distintas actividades ilícitas, entre ellas homicidios selectivos, extorsiones a comerciantes, narcotráfico y explotación ilegal de yacimientos mineros.

Su accionar se concentraría principalmente en los municipios de Segovia, Remedios y Amalfi, territorios que en los últimos meses han sido escenario de múltiples episodios de violencia asociados a disputas entre estructuras armadas ilegales.

Recompensa fue incrementada

El anuncio se produjo en medio de las medidas adoptadas por la Gobernación de Antioquia y la Fuerza Pública para enfrentar la reciente escalada violenta registrada en esta subregión.

Según informó el gobernador Andrés Julián Rendón, la recompensa por datos que permitan ubicar a alias ‘Chuzo’ fue aumentada de 50 a 100 millones de pesos.

Durante un reciente consejo de seguridad, el mandatario relacionó a este hombre con varios sucesos que actualmente son materia de investigación.

«Alias Chuzo solía pertenecer al Clan del Golfo, que a comienzos de este año fue dinamizador también allí de oleadas, de violencia homicida, y que después de una reprensión de la que fuera sujeto dentro del Clan del Golfo, le está dando dedo a todos a los que él señala como presuntos colaboradores. Y digo colaboradores porque nosotros debemos prender el beneficio de la duda», señaló.

Otras recompensas vigentes

La búsqueda de alias ‘Chuzo’ hace parte de una estrategia más amplia para identificar y judicializar a los responsables de recientes acciones violentas ocurridas en la región.

Esto le podría interesar: Condenaron a alias ‘Arete’, por secuestro y desaparición de un finquero en Antioquia

En ese contexto, también continúa vigente una recompensa de hasta 300 millones de pesos por datos que conduzcan a la captura de alias ‘John Fiera’, señalado como cabecilla del Frente 4 de las disidencias del Bloque Magdalena Medio, estructura que estaría bajo el mando general de alias ‘Calarcá’.

De acuerdo con la Gobernación, alias ‘John Fiera’ sería uno de los presuntos determinadores del secuestro y posterior asesinato de cuatro personas en la vereda Camelias, zona rural de Remedios.

Asimismo, se mantienen ofrecimientos de hasta 100 millones de pesos por alias ‘Johan Veneco’, identificado por las autoridades en una fotografía tomada por integrantes del grupo ilegal mientras las víctimas permanecían en cautiverio.

Violencia e investigaciones en el Nordeste

La ofensiva institucional se desarrolla en medio de una compleja situación de orden público en el Nordeste antioqueño.

Uno de los casos más recientes corresponde al secuestro de cuatro personas en zona rural de Segovia. Según lo conocido hasta ahora, hombres armados interceptaron a las víctimas cuando se movilizaban en una camioneta, obligándolas a descender del vehículo, que posteriormente fue incendiado.

Los organismos de seguridad han insistido en que aún existen múltiples aspectos por esclarecer alrededor de este caso.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, explicó que hasta el momento no se han confirmado varias de las versiones que han circulado sobre las víctimas.

«No sabemos que no conocemos ni la ni la identidad ni los nombres ni de quién se trata. Solo son comentarios que dicen que, al parecer, son integrantes de las FARC y que es una retaliación de hombres armados del Clan del Golfo, pero esos son solo rumores, solo cuentos que no se han podido establecer plenamente», dijo.

También indicaron que no ha sido corroborada la versión según la cual los secuestrados transportaban drones en el vehículo.

Mientras avanzan las indagaciones, la Fuerza Pública continúa recopilando elementos para establecer si este caso guarda relación con otros episodios recientes ocurridos en municipios de la subregión.

Finalmente, la Gobernación y la Policía reiteraron el llamado a la ciudadanía para aportar datos que permitan ubicar a alias ‘Chuzo’ y a otros integrantes de estructuras ilegales, garantizando absoluta reserva a quienes colaboren con las investigaciones.