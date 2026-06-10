Resumen: Capturan en Salgar, Antioquia, a alias 'Arete', condenado a 42 años de cárcel por el secuestro y la desaparición del finquero José Luis Marín Osorio.

Condenaron a alias ‘Arete’, por secuestro y desaparición de un finquero en Antioquia

En un operativo conjunto desarrollado por unidades del GAULA de la Policía Antioquia y personal del Modelo de Servicio de Policía, las autoridades lograron la detención en el municipio de Salgar a alias de ‘Arete.

Contra este individuo pesaba un requerimiento judicial urgente, luego de que un juez de la República emitiera el pasado 5 de febrero una sentencia condenatoria en su contra a 42 años de prisión por los delitos de secuestro extorsivo agravado y desaparición forzada.

Los hechos que originaron el proceso penal se remontan al 9 de junio de 2023 en zona rural del municipio de Santo Domingo, Antioquia. En esa fecha, un grupo de hombres encapuchados irrumpió de forma violenta en la propiedad del finquero José Luis y se lo llevó con rumbo desconocido.

Aunque el indiciado ya había sido capturado por la Policía en julio de ese mismo año, recuperó su libertad provisional meses después debido a un vencimiento de términos en los estrados judiciales mientras la investigación seguía su curso.

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Durante las pesquisas se determinó que, aunque los captores afirmaron inicialmente ser miembros del Clan del Golfo, las labores de inteligencia militar y policial demostraron que el crimen fue ejecutado por estructuras del ELN.

En el transcurso del cautiverio, los delincuentes enviaron pruebas de supervivencia y exigieron una millonaria suma de dinero.

A pesar de que los seres queridos de la víctima pactaron el desembolso y entregaron el efectivo un mes después del secuestro, los criminales rompieron toda comunicación y hoy el paradero del ciudadano sigue siendo un misterio. Con este arresto, la Fiscalía busca presionar el esclarecimiento del caso y dar con la ubicación de la víctima.

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