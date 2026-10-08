Resumen: Una ceremonia de ascensos, un senador molesto y un exministro que asegura que fue invitado. Así fue el cruce entre Germán Rodríguez y Guillermo Alfonso Jaramillo.

¡Lo sacó en plena ceremonia! Senador le pidió al exministro Guillermo Alfonso Jaramillo que se fuera del recinto

Una ceremonia de ascensos de la Policía en el Congreso terminó en un fuerte cruce de palabras entre el senador Germán Rodríguez y Guillermo Alfonso Jaramillo, exministro de Salud del gobierno de Gustavo Petro.

En medio del acto, Rodríguez, congresista de Salvación Nacional y mayor en retiro de la Armada, increpó al exfuncionario. Le dijo que no debía estar allí, lo acusó de haber lastimado a las Fuerzas Militares y le pidió que se retirara y respetara la ceremonia. Jaramillo le respondió que había sido invitado por la Policía, y minutos después salió del recinto.

Más tarde, el senador compartió el video en ‘X’ y reiteró su postura. Afirmó que el exministro no es bienvenido en eventos que honran a los uniformados y que no permitirá que integrantes de un gobierno que, a su juicio, le hizo daño al país ocupen esos espacios.

Para Rodríguez, la ceremonia de ascensos de la DIPRO es para los policías y no para quienes representaron esa administración.

Lea también: ¡Egan Bernal rompió el silencio! Esto dijo sobre su supuesto retiro del ciclismo

Guillermo Alfonso Jaramillo también respondió en la misma red social. Insistió en que fue invitado a un acto institucional y se preguntó si el senador pretende decidir quién puede asistir a un evento de la Policía según sus posiciones políticas.

El exministro negó haber salido corriendo. Explicó que permaneció gran parte de la ceremonia y que se fue porque tenía una reunión programada con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

El objetivo era documentar presuntos actos intimidatorios y hostigamientos contra integrantes del Gabinete por la Vida, que serán puestos en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Para Guillermo Alfonso Jaramillo, señalar públicamente quién es bienvenido o no a un acto oficial demuestra por qué estos casos deben documentarse.

Que le quede claro al exministro de Salud de Petro, Guillermo Alfonso Jaramillo, USTED NO ES BIENVENIDO en eventos de nuestros héroes de la patria. No voy a permitir que quienes hicieron parte de un Gobierno que le hizo tanto daño a Colombia pretendan venir a ocupar espacios donde se honra a nuestros policías. La ceremonia de ascensos de la DIPRO es para nuestros héroes, no para quienes representaron ese Gobierno. @GA_Jaramillo — Germán Rodríguez (@GermanRSenador) October 7, 2026

Más noticias de Colombia