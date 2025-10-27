¿Lo reconoces? Este perrito fue encontrado deambulando en El Popular
Resumen: Este perro fue encontrado el día 27 de octubre deambulando por el barrio El Popular. Está en buen estado físico, por lo que se cree que tiene familia y se encuentra perdido.
Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
Este perro fue encontrado el día 27 de octubre deambulando por el barrio El Popular. Está en buen estado físico, por lo que se cree que tiene familia y se encuentra perdido.
Si lo reconoces o sabes de su familia, comunícate al WhatsApp 311 615 3138.
Compartir:
Compartir en Facebook
Compartir en X (Twitter)
Compartir en WhatsApp
Comentarios