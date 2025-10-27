¿Lo reconoces? Este perrito fue encontrado deambulando en El Popular

Este perro fue encontrado el día 27 de octubre deambulando por el barrio El Popular. Está en buen estado físico, por lo que se cree que tiene familia y se encuentra perdido.

Si lo reconoces o sabes de su familia, comunícate al WhatsApp 311 615 3138.

