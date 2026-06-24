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Resumen: Se han revelado detalles clave de su vestimenta y señas particulares para facilitar su reconocimiento del hombre, que fue encontrado atado de pies y envuelto entre cobijas el martes 23 de junio.

¿Lo reconoce? Tatuajes y prendas del hombre hallado entre cobijas en la vía a San Félix

Minuto30.com .- El misterio rodea el macabro hallazgo de un cuerpo en la vía que conduce al corregimiento de San Félix, en el municipio de Bello. Se han revelado detalles clave de su vestimenta y señas particulares para facilitar su reconocimiento del hombre, que fue encontrado atado de pies y envuelto entre cobijas el martes 23 de junio.

Prendas de vestir en el momento del hallazgo

La víctima, de entre 25 y 30 años llevaba la siguiente ropa:

Camiseta de color amarillo.

Pantalón tipo sudadera de color negro (marca Nike).

Pantaloneta de color negro.

Ropa interior tipo bóxer (marca Calvin Klein).

Medias tipo tobillera de color blanco con un estampado que dice «look».

Señas particulares: Tatuajes clave para su identificación

Se conoció también la descripción de cuatro tatuajes que el hombre tenía en su cuerpo:

Costado izquierdo: Una silueta humana que empuña varias cuerdas atadas a globos con formas de planetas.

Antebrazo izquierdo: Cartas de póker.

Antebrazo derecho: Una rosa con el nombre «Alejandra».

Pecho: El número «2002».

Hallazgo en la vía

El martes 23 de junio, las autoridades fueron alertadas de un macabro hallazgo; la presencia de un cuerpo en plena carretera en la via a San Félix, en Bello, fue reportado poco antes de las 3:00 de la tarde.

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