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    ¿Lo reconoce? Tatuajes y prendas del hombre hallado entre cobijas en la vía a San Félix

    El martes 23 de junio, las autoridades fueron alertadas de un macabro hallazgo

    Publicado por: SoloDuque

    embolsado cobijado via san
    ¿Lo reconoce? Tatuajes y prendas del hombre hallado entre cobijas en la vía a San Félix

    Resumen: Se han revelado detalles clave de su vestimenta y señas particulares para facilitar su reconocimiento del hombre, que fue encontrado atado de pies y envuelto entre cobijas el martes 23 de junio.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El misterio rodea el macabro hallazgo de un cuerpo en la vía que conduce al corregimiento de San Félix, en el municipio de Bello. Se han revelado detalles clave de su vestimenta y señas particulares para facilitar su reconocimiento del hombre, que fue encontrado atado de pies y envuelto entre cobijas el martes 23 de junio.

    Prendas de vestir en el momento del hallazgo

    La víctima, de entre 25 y 30 años llevaba la siguiente ropa:

    Camiseta de color amarillo.
    Pantalón tipo sudadera de color negro (marca Nike).
    Pantaloneta de color negro.
    Ropa interior tipo bóxer (marca Calvin Klein).
    Medias tipo tobillera de color blanco con un estampado que dice «look».

    Señas particulares: Tatuajes clave para su identificación

    Se conoció también la descripción de cuatro tatuajes que el hombre tenía en su cuerpo:

    Costado izquierdo: Una silueta humana que empuña varias cuerdas atadas a globos con formas de planetas.

    Antebrazo izquierdo: Cartas de póker.

    Antebrazo derecho: Una rosa con el nombre «Alejandra».

    Pecho: El número «2002».

    Hallazgo en la vía

    El martes 23 de junio, las autoridades fueron alertadas de un macabro hallazgo; la presencia de un cuerpo en plena carretera en la via a San Félix, en Bello, fue reportado poco antes de las 3:00 de la tarde.

    Lea también: Envuelto en una cobija y con los pies amarrados: hallan un cuerpo por San Félix

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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