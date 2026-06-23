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    Envuelto en una cobija y con los pies amarrados: hallan un cuerpo por San Félix

    La causa de muerte quedó registrada preliminarmente como por establecer, debido al estado en el que fue encontrado el cuerpo.

    Publicado por: SoloDuque

    ¡De película de terror! Turista extranjero fue hallado desmembrado en Bogotá
    Foto de archivo Minuto30 para ilustrar la nota.
    Envuelto en una cobija y con los pies amarrados: hallan un cuerpo por San Félix

    Resumen: La causa de muerte quedó registrada preliminarmente como por establecer, debido al estado en el que fue encontrado el cuerpo.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Este martes 23 de junio, las autoridades fueron alertadas de un macabro hallazgo; la presencia de un cuerpo en plena carretera en la via a San Félix, en Bello, fue reportado poco antes de las 3:00 de la tarde.

    Detalles del hallazgo en el sector La China

    Según testigos, el cuerpo corresponde a un hombre, del que se desconoce identidad y edad; El cadáver fue abandonado sobre la vía pública, envuelto en una cobija blanca.

    Se confirmó que el cuerpo tiene los pies amarrados, por lo que se presume podría haber sido víctima de tortura.

    La causa de muerte quedó registrada preliminarmente como por establecer, debido al estado en el que fue encontrado el cuerpo.

    En Medicina Legal es donde se adelantarán las labores de identificación de la víctima y determinar con exactitud las causas y los mecanismos de su fallecimiento.


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