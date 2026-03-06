Resumen: El deportista David Stiven Mateus Gavilán, exparticipante de El Desafío The Box 2023, denunció el robo de la motocicleta que había ganado como premio en el reality, ocurrido en el sector del 20 de Julio, en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. Según relató, dos hombres habrían forzado el vehículo y escapado, por lo que el joven difundió videos de cámaras de seguridad, ofreció una recompensa de 500 mil pesos y aseguró haber recibido llamadas extorsivas para devolverle la moto, caso que ya es conocido por las autoridades.

¡Lo rastrearon por redes! A exparticipante del ‘Desafío’ le robaron la moto que ganó en el reality

El deportista David Stiven Mateus Gavilán, conocido por su participación en El Desafío The Box 2023, denunció el robo de la moto que había obtenido como premio durante su participación en el reality. El hecho ocurrió el jueves 5 de marzo en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá, cuando Mateus dejó por unos minutos su vehículo frente a su gimnasio en el sector del 20 de Julio.

De acuerdo con el relato del exparticipante, dos hombres aprovecharon el descuido para forzar la motocicleta con un destornillador y huir del lugar. El vehículo sustraído corresponde a una Bajaj Dominar 400, un modelo de alta gama que tenía un valor especial para el deportista.

“La moto tiene un valor sentimental porque fue el premio de mi esfuerzo en el programa. Ya puse la denuncia y tengo imágenes de uno de los responsables”, señaló Mateus en una entrevista. Además, en sus redes sociales pidió la colaboración de sus seguidores para difundir información que permitiera la recuperación de la motocicleta.

Seguimiento y extorsión: complicaciones tras el robo

Minutos después de la sustracción, Mateus compartió videos de cámaras de seguridad donde se observa a uno de los presuntos responsables conduciendo la moto, sin casco de protección. Según indicó el joven, los ladrones habrían estado siguiendo sus movimientos a través de una transmisión en vivo realizada en sus redes sociales, lo que les permitió ubicar el vehículo.

“La gente me está pasando videos, presuntamente, me venían haciendo el seguimiento por un live, o sea que están viendo esto los ladrones, se les está haciendo el seguimiento”, explicó Mateus en sus publicaciones.

Durante la noche, el deportista informó que recibió llamadas de extorsión en las que le exigían dinero para devolver la motocicleta, y compartió un fragmento de la conversación con uno de los presuntos delincuentes. En el audio se escucha al hombre dar instrucciones sobre cómo y cuándo realizar el pago:

“Le entrego la moto, usted la revisa y antes de llevarse la moto me hace el pago; cuando la tenga, me paga. Siempre tiene que tener el teléfono en el oído y que la persona del pago esté lista para el número de cuenta y que esté lejos, sin posibilidad de tomarme fotos a mí”, dijo la persona en la llamada.

Llamado a la comunidad y vigilancia en redes

El exparticipante ha ofrecido una recompensa de 500 mil pesos a quien pueda ayudarlo a recuperar la motocicleta y continúa difundiendo información en redes sociales para localizar el vehículo y alertar sobre los responsables.

“Necesito que me la ayuden a buscar, el que la encuentre. O sea, si la ven ya, si me ayudan a recuperarla, le doy 500 mil pesos al que sea, por favor, ayuda”, publicó en sus historias de Instagram.

Las autoridades ya tienen conocimiento del caso y se espera que las imágenes de cámaras de seguridad ayuden a identificar a los responsables.