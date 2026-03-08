Resumen: En la jornada electoral del 8 de marzo de 2026, Claudia López se alzó como ganadora de la "Consulta de las Soluciones", asegurando su candidatura presidencial por el bloque de centro. No obstante, el ejercicio reveló un desafío táctico significativo: la participación en su consulta fue notablemente inferior a la registrada en la "Gran Consulta por Colombia", lo que plantea un panorama de contrastes donde López deberá recalibrar urgentemente su estrategia de movilización para ampliar su base electoral y cerrar la brecha frente a la fuerza demostrada por sus rivales de derecha en esta jornada.

Lo que todos sabíamos que iba a pasar, pasó: Claudia López ganó su consulta, pero con poquitos votos

Tras una jornada de intensa participación ciudadana, la exalcaldesa Claudia López ha sido confirmada como la ganadora de la Consulta de las Soluciones, asegurando su candidatura presidencial por este bloque de centro.

Aunque la victoria de López dentro de su coalición ha sido clara y directa, los números definitivos de la jornada reflejan un contraste marcado con otras fuerzas políticas. Según el boletín más reciente de la Registraduría, la consulta liderada por López ha recibido un volumen de votos significativamente menor en comparación con los resultados obtenidos por la Gran Consulta por Colombia, la cual ha capitalizado una mayor movilización de electores durante el día de hoy.

Un escenario de contrastes

Mientras que Paloma Valencia y su bloque han logrado consolidar una participación masiva que supera los 3 millones de votos, la consulta de centro se ha mantenido en una franja más modesta. Para los analistas políticos, este resultado representa un desafío táctico para la campaña de López, quien deberá ahora buscar la manera de ampliar su base electoral y atraer a los votantes indecisos de cara a la primera vuelta presidencial, especialmente ante la diferencia de movilización demostrada por sus rivales de derecha en esta jornada.

Con este resultado, el mapa para la contienda presidencial queda configurado: una derecha fortalecida por una alta participación y un centro que, tras este ejercicio democrático, deberá revaluar su estrategia de convocatoria para la carrera definitiva hacia la Casa de Nariño.

