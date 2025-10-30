Resumen: Yuri Alejandra Pineda (19) fue asesinada en la Comuna 13 por su exnovio Luis Miguel Zapata (21), tras haber cortado la relación debido a la "toxicidad" del hombre. Horas después del feminicidio, las autoridades hallaron el cuerpo de un hombre con las características de Zapata, con posible suicidio. Además, se reveló que Zapata tenía una reseña judicial por acceso carnal abusivo con menor de 14 años en julio.

Lo que se sabe de Luis Miguel Zapata, el exnovio «tóxico» que al parecer asesinó brutalmente a Yuri

Luego de que se conociera que la jovencita de 19 años, conocida como Yuri Alejandra Pineda, fuera asesinada en la Comuna 13, la ciudadanía y las autoridades comenzaron la búsqueda de los dos implicados, uno de ellos sería Luis Miguel Zapata, el exnovio de ella.

Sobre este caso, Minuto30 conoció que Yuri era una jovencita de 19 años que vivía en el barrio Eduardo Santos. Ella trabajaba como vendedora, y sobre las 6:30 de la tarde se bajó de un bus y la estaba esperando su exnovio, Luis Miguel Zapata, con quien se había dejado hace un mes.

Todo parece indicar que la jovencita ya no se aguantaba la toxicidad del hombre de 21 años y decidió cortar. No conforme con eso, esta persona ya la había increpado una vez y tuvo que intervenir la policía, pero en la noche del pasado miércoles la asesinó.

Ella era Yuri, la mujer que fue brutalmente asesinada en la Comuna 13, al parecer por su exnovio tóxico

Minuto30 pudo conocer que, horas después del crimen, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre que tiene las mismas características de Luis Miguel Zapata. Se presume que el joven se habría suicidado con el mismo cuchillo que asesinó a su exnovia, pero esta versión está siendo investigada por las autoridades.

Indagando más sobre el joven, también se conoció que el pasado 29 de julio, Zapata fue indiciado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, sin embargo, el caso está en investigación y aún no se puede confirmar que estaba inmerso en la violación a una menor, pero si tenía la reseña de las autoridades.

