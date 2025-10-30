Ella era Yuri, la mujer que fue brutalmente asesinada en la Comuna 13, al parecer por su exnovio tóxico

Resumen: Yuri Alejandra Pineda (19) fue asesinada de 16 puñaladas por su exnovio, Luis Miguel Zapata (21), en la Comuna 13 de Medellín, al parecer por celos tóxicos, un mes después de que ella terminara la relación. Horas después del feminicidio, las autoridades encontraron el cuerpo de un hombre con las mismas características del agresor, quien se habría suicidado con el mismo cuchillo.

Luego de que se conociera el vil feminicidio de Yuri Alejandra Pineda en la Comuna 13, las autoridades comenzaron con la búsqueda de los responsables y ya encontraron el cuerpo del que sería su exnovio, que posiblemente se habría suicidado.

Según pudo conocer Minuto30, Yuri era una jovencita de 19 años que vivía en el barrio Eduardo Santos. Ella trabajaba como vendedora, y sobre las 6:30 de la tarde se bajó de un bus y la estaba esperando su exnovio, Luis Miguel Zapata, con quien se había dejado hace un mes.

Todo parece indicar que la jovencita ya no se aguantaba la toxicidad del hombre de 21 años y decidió cortar. No conforme con eso, esta persona ya la había increpado una vez y tuvo que intervenir la policía, pero en la noche del pasado miércoles la asesinó.

Minuto30 pudo conocer que, horas después del crimen, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre que tiene las mismas características de Luis Miguel Zapata. Se presume que el joven se habría suicidado con el mismo cuchillo que asesinó a su exnovia, pero esta versión está siendo investigada por las autoridades.

Por ahora la Policía tiene la tarea de buscar al otro hombre que se movilizaba en la moto con Luis Miguel Zapata, para que la familia de Yuri Pineda tenga justicia, aunque a su hija no se la podrá devolver nadie.

