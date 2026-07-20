Resumen: Cuatro hombres fueron capturados en la localidad de Chapinero, Bogotá, luego de que la Policía los detuviera por movilizarse en el carril exclusivo de TransMilenio. Durante la inspección al vehículo, los uniformados encontraron una pistola oculta dentro de una maleta ubicada en la cajuela, por lo que los ocupantes fueron capturados en flagrancia. Las autoridades también establecieron que los detenidos tenían antecedentes por hurto.

¡Lo que parecía una simple infracción destapó un delito! Cuatro capturados con un arma en Chapinero

Un operativo de control adelantado por la Policía de Bogotá en la localidad de Chapinero terminó con la captura de cuatro hombres, luego de que las autoridades encontraran un arma de fuego al interior del vehículo en el que se movilizaban por el carril exclusivo de TransMilenio.

El procedimiento se desarrolló sobre la calle 45 con avenida Caracas, donde uniformados que realizaban labores de patrullaje detectaron un automóvil transitando por una vía de uso exclusivo para el sistema de transporte masivo. Ante la infracción, los policías ordenaron detener el vehículo para verificar la situación.

Durante la inspección, los uniformados revisaron el automotor y encontraron una maleta ubicada en la cajuela. En su interior estaba oculta una pistola, situación que dio paso a la captura en flagrancia de los cuatro ocupantes.

Verificaciones revelaron antecedentes judiciales

Tras la detención, las autoridades realizaron la verificación de antecedentes de los capturados y establecieron que todos registran anotaciones judiciales relacionadas con el delito de hurto.

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Además, uno de los detenidos figura con más de 14 registros judiciales, información que hará parte del proceso que adelantan las autoridades competentes.

Cuatro hombres fueron capturados en Chapinero, uno de ellos con más de 14 anotaciones judiciales y todos con antecedentes por hurto. @PoliciaBogota los interceptó cuando invadían el carril exclusivo de TransMilenio y, al revisar el vehículo, encontró una pistola escondida dentro… pic.twitter.com/nEj2OG2w32 Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) July 20, 2026

Como parte del procedimiento, la Policía también incautó el arma de fuego encontrada durante la inspección e inmovilizó el vehículo en el que se transportaban los cuatro hombres.

Quedaron a disposición de la Fiscalía

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Finalmente, la Policía de Bogotá reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que afecte la convivencia o represente una conducta delictiva a través de la Línea de Emergencias 123, con el fin de facilitar las investigaciones y contribuir a las acciones de seguridad en la capital.