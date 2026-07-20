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Resumen: Un juez envió a prisión a un auxiliar de enfermería investigado por el presunto abuso sexual de una paciente de 59 años que permanecía hospitalizada en un centro asistencial de Bogotá. La Fiscalía presentó registros audiovisuales y otros elementos probatorios, mientras que el procesado no aceptó el cargo imputado.

¡Indignante! Envían a prisión a auxiliar de enfermería señalado de abusar de una paciente en Bogotá

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un auxiliar de enfermería investigado por un presunto caso de abuso sexual ocurrido al interior de un centro asistencial de Bogotá. La decisión fue adoptada tras la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación, que avanza en la investigación de los hechos.

El procesado fue identificado como Nelson Fabián Sáenz, quien se desempeñaba como auxiliar de enfermería y, según la investigación, habría aprovechado las funciones propias de su cargo para agredir sexualmente a una paciente que permanecía bajo su cuidado.

La víctima permanecía hospitalizada

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido el pasado 18 de junio en una unidad destinada a pacientes con cuidados crónicos y paliativos.

La víctima es una mujer de 59 años que, debido a sus condiciones físicas y cognitivas, se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad y no tenía la capacidad de oponerse a la agresión, según lo expuesto por el ente investigador.

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Las autoridades sostienen que el presunto responsable habría aprovechado ese estado de indefensión para cometer los hechos mientras la paciente permanecía internada en el pabellón donde recibía atención médica.

Videos y otras pruebas hacen parte de la investigación

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Durante las labores investigativas, la Fiscalía recopiló diferentes elementos materiales probatorios que sustentan el proceso judicial.

Entre las evidencias se encuentran registros audiovisuales captados al interior de la unidad hospitalaria, además de entrevistas y diligencias de inspección judicial realizadas en el centro asistencial.

Según la investigación, este material registraría el momento en el que el auxiliar de enfermería ingresó al lugar donde permanecía la paciente y habría ejecutado los actos por los cuales ahora es procesado.

No aceptó los cargos imputados

Con base en los elementos recopilados, una fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales de la Seccional Bogotá presentó al procesado ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con persona incapaz de resistir, agravado.

Durante las audiencias preliminares, Nelson Fabián Sáenz no aceptó el cargo formulado por la Fiscalía.

Mientras avanza el proceso penal, el juez acogió la solicitud del ente acusador y ordenó que el investigado permanezca privado de la libertad en un centro carcelario, como medida para garantizar el desarrollo de la investigación y del proceso judicial.