Resumen: En un operativo de la Policía en Falan, Tolima, fue capturado alias ‘La Jota’, señalado integrante de las disidencias de las Farc y hombre cercano a ‘Iván Mordisco’. Según las autoridades, es investigado por homicidio agravado, secuestro y porte ilegal de armas, además de su presunta participación en homicidios contra firmantes del Acuerdo de Paz.

¡Duro golpe a las disidencias! Cayó alias ‘La Jota’, hombre de confianza y hermano de ‘Iván Mordisco’

En un operativo adelantado por la Policía Nacional en el municipio de Falan, en el departamento del Tolima, fue capturado Juan Gabriel Vera Fernández, conocido con el alias de ‘La Jota’, hermano de alias ‘Iván Mordisco’ e integrante de la estructura criminal liderada por este cabecilla de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con las autoridades, el detenido era considerado uno de los hombres de mayor confianza dentro de esa organización ilegal y ahora deberá responder ante la justicia por los delitos de homicidio agravado, secuestro y porte ilegal de armas.

Según la información entregada por la Policía, alias ‘La Jota’ estaría relacionado con la coordinación de homicidios selectivos contra firmantes del Acuerdo de Paz de 2016. Además, las investigaciones lo vinculan con el asesinato de Ángel Cediel Ordóñez, ocurrido el 17 de enero de 2026.

Las autoridades también señalaron que el capturado cumplía un papel clave dentro de la estructura, ya que presuntamente se encargaba del abastecimiento logístico, el suministro de material de intendencia y equipos de alta tecnología utilizados por el grupo.

¡ ‘́ ’! En Falan, Tolima, la @PoliciaColombia logró la captura de alias ‘La Jota’, hermano de mayor confianza de alias ‘Iván Mordisco’. El capturado deberá responder por los delitos de homicidio agravado,… pic.twitter.com/wKWptYnzAR — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) March 8, 2026

El operativo fue confirmado por el director de la Policía Nacional, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, quien indicó que con este resultado se busca debilitar las capacidades de estas organizaciones responsables de diferentes hechos violentos en el país.

El alto oficial aseguró que las autoridades continuarán desarrollando acciones contra quienes estén involucrados en este tipo de delitos.

La captura de alias ‘La Jota’ se produce en medio de los operativos que adelantan las autoridades contra estructuras vinculadas a las disidencias de las Farc, lideradas por alias ‘Iván Mordisco’, uno de los cabecillas más buscados por las autoridades colombianas.