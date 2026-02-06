¡Lo pusieron a correr! Joven de 22 años robó dos motos en Suba y terminó capturado tras persecución

Resumen: Un joven de 22 años fue capturado en el sector de La Gaitana, en la localidad de Suba, tras ser sorprendido con dos motocicletas que habían sido hurtadas minutos antes en distintas modalidades. La detención se produjo luego de una persecución que permitió recuperar ambos vehículos y dejar al implicado a disposición de la autoridad competente, que le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Un operativo policial desarrollado en la localidad de Suba permitió la captura en flagrancia de un joven de 22 años señalado de estar involucrado en el hurto de dos motocicletas, hechos que se registraron este jueves 6 de febrero en el sector de La Gaitana, al noroccidente de Bogotá.

La acción se llevó a cabo gracias a la oportuna reacción de las unidades adscritas a la Estación de Policía Suba, luego de que un ciudadano alertara a las autoridades sobre el robo de su motocicleta, cometido bajo la modalidad de halado. Con esta información, los uniformados iniciaron un despliegue operativo en la zona para ubicar a los presuntos responsables.

Como parte de la estrategia de seguridad, las patrullas activaron el denominado ‘Plan Candado’, un procedimiento que permite cerrar posibles rutas de escape mediante la coordinación de varios cuadrantes. Durante el recorrido, los policías detectaron a dos hombres que se movilizaban en motocicletas que coincidían con las características de los vehículos reportados como hurtados.

Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos emprendieron la huida, lo que derivó en una persecución por el sector. De acuerdo con el teniente coronel Julio Botero, comandante de la Estación de Policía Suba, los individuos abandonaron las motocicletas e intentaron escapar a pie. Sin embargo, uno de ellos fue interceptado y capturado por los uniformados, mientras que el segundo logró huir del lugar.

Tras la verificación de los automotores recuperados, las autoridades confirmaron que ambas motocicletas habían sido hurtadas minutos antes: una mediante la modalidad de atraco y la otra por halado. Una de ellas fue encontrada abandonada sobre la vía durante el procedimiento.

El capturado fue judicializado por el delito de receptación y puesto a disposición de la autoridad competente junto con las motocicletas recuperadas. Según información oficial, el joven presenta antecedentes por hurto calificado. Luego de las audiencias preliminares, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario y penitenciario.

La Policía Metropolitana de Bogotá reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo o contrario a la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, destacando que la colaboración ciudadana y la información oportuna son fundamentales para fortalecer los procesos investigativos y combatir el crimen en la ciudad.