¡Iba bien cargado! Capturan a hombre con dosis de cocaína en zona comercial de Sonsón

Resumen: En un operativo de control en el sector de La Galería, en Sonsón (Antioquia), la Policía capturó a un hombre por el presunto delito de tráfico, fabricación y/o porte de estupefacientes. Durante el registro le fueron halladas varias bolsas con base de coca y cocaína, además de dinero en efectivo. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía 120 Seccional de Sonsón para su proceso judicial.

Un operativo policial desarrollado en el municipio de Sonsón, Antioquia, dejó como resultado la captura de un hombre señalado por el delito de tráfico, fabricación y/o porte de estupefacientes, en hechos ocurridos en el marco de controles preventivos adelantados por la Policía Nacional en el sector de La Galería.

Captura durante controles en vía pública

De acuerdo con información oficial entregada por el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, el procedimiento se llevó a cabo el 17 de abril de 2026 hacia las 14:10 horas, cuando uniformados realizaban actividades de verificación de antecedentes a ciudadanos en la zona.

En medio de estas labores, los policiales abordaron a un hombre para practicarle un registro personal, solicitándole además exhibir el contenido de uno de los bolsillos de su sudadera, como parte de los protocolos de control en el lugar.

Durante la inspección, las autoridades hallaron varias bolsas plásticas de color rosado con sustancias ilícitas en su interior. Según el reporte, se encontraron nueve envolturas con una sustancia rocosa de color beige que, preliminarmente, sería base de coca, así como once bolsas adicionales con cocaína y sus derivados.

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Asimismo, durante el procedimiento fue hallada una suma de dinero en efectivo que ascendería a ciento setenta y ocho mil pesos, la cual también fue incautada como material asociado al caso.

Material incautado y proceso judicial

Tras el hallazgo, los uniformados procedieron a informar al ciudadano sus derechos como persona capturada, conforme a los protocolos establecidos en estos procedimientos judiciales. El hombre fue posteriormente dejado a disposición de la Fiscalía 120 Seccional del municipio de Sonsón, autoridad que asumirá el proceso de judicialización correspondiente.

El caso fue tipificado bajo el delito de tráfico, fabricación y/o porte de estupefacientes, contemplado en el artículo 376 del Código Penal colombiano, el cual establece sanciones para quienes participen en la producción, distribución o tenencia de sustancias ilícitas.

Las autoridades no entregaron detalles adicionales sobre la identidad del capturado, mientras avanza la investigación para determinar el origen de las sustancias incautadas y posibles vínculos con redes de microtráfico en la región.

Finalmente, la Policía en Antioquia reiteró que este tipo de operativos hace parte de la estrategia institucional Juntos por Antioquia, enfocada en el fortalecimiento de los controles en espacios públicos y la reducción del tráfico de estupefacientes en los municipios del departamento.