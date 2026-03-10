Resumen: Un hombre que perseguía a otro con un machete en la Calle 80, localidad de Engativá, fue detectado por las cámaras del C4, lo que permitió alertar a la patrulla y capturarlo minutos después. Durante el incidente, intentó escapar y agredir a transeúntes, pero fue interceptado y puesto a disposición de la autoridad por lesiones personales. El caso resalta la efectividad del sistema de videovigilancia de Bogotá, que cuenta con 13.906 cámaras monitoreadas las 24 horas desde el C4 y los centros de monitoreo locales.

¡Lo pillaron por las camaras! Perseguía a un hombre con machete en la Calle 80 y terminó capturado

Un nuevo caso de intervención rápida gracias a la tecnología de vigilancia de Bogotá se presentó en la localidad de Engativá, luego de que un hombre fuera capturado mientras perseguía a otra persona con un machete en la Calle 80. La acción policial fue posible gracias a la alerta emitida por los operadores del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), que detectaron el incidente en tiempo real y avisaron a las patrullas del sector.

De acuerdo con el reporte, el agresor intentó en múltiples ocasiones atacar a la víctima mientras se desplazaba entre vehículos y peatones, generando una situación de alto riesgo. Incluso, una mujer trató de intervenir para detenerlo, pero el sujeto, visiblemente alterado, continuó amenazando con el arma blanca.

El seguimiento desde las cámaras del C4 fue clave para impedir que el hombre escapara. Las imágenes permitieron que las patrullas locales lo interceptaran mientras intentaba ocultarse en el separador vial. Posteriormente, fue puesto a disposición de las autoridades por el delito de lesiones personales.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, destacó la importancia del sistema de videovigilancia en la ciudad: “Los siete días de la semana, las 24 horas del día, los operadores de las cámaras vigilan la ciudad. En Bogotá la prioridad es atacar el delito y frenar hechos como estos con el apoyo de la tecnología del C4”.

La alerta emitida desde #C4Bogotá permitió capturar en segundos a este sujeto, quien en plena vía pública empuñaba un machete en la mano, mientras intentaba agredir a otra persona. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Durante este momento una mujer intentó detenerlo pero su rabia no lo dejaba. Ya son 13.900 cámaras… pic.twitter.com/FN3vEl7SXm — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) March 10, 2026

Actualmente, la ciudad cuenta con 13.906 cámaras integradas al sistema de videovigilancia, monitoreadas desde el C4 y de forma sectorizada en diez centros de monitoreo ubicados en estaciones de Policía. Este despliegue tecnológico permite un seguimiento constante de la ciudad y facilita la reacción inmediata frente a situaciones de riesgo.

La Secretaría de Seguridad reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho delictivo o situación de riesgo a través de la Línea 123, resaltando que la combinación de vigilancia tecnológica y acción policial es fundamental para garantizar la seguridad de los bogotanos.