Resumen: La Policía de Bogotá incautó 3.025 gramos de cocaína ocultos en seis aros de baloncesto con destino a Australia en el Aeropuerto El Dorado. El hallazgo fue posible gracias a las inspecciones de carga y al olfato del perro antinarcóticos Runy, y se suma a los casi 5.285 gramos de droga decomisados en la ciudad durante 2026.

El “partido” terminó antes de despegar: incautan cocaína oculta en aros de baloncesto en El Dorado

Un intento de envío de droga al exterior fue frustrado en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá luego de que las autoridades detectaran cocaína oculta dentro de implementos deportivos que pretendían salir del país.

El hallazgo se produjo este 10 de marzo durante controles realizados en la zona de carga de la terminal aérea. Allí, uniformados del grupo de carga y chárter de la Estación de Policía Aeropuerto realizaban inspecciones a distintos envíos cuando un canino especializado en detección de estupefacientes alertó sobre una de las cajas revisadas.

El perro antinarcóticos Runy marcó el paquete, lo que llevó a los uniformados a realizar una revisión más detallada. En el interior encontraron seis aros de baloncesto en los que se ocultaba una sustancia pulverulenta sospechosa.

Tras el procedimiento correspondiente, los elementos fueron sometidos a una prueba preliminar de identificación de drogas conocida como “narcotest”. El resultado confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína.

En total, las autoridades lograron incautar 3.025 gramos de esta sustancia, que estaban ocultos dentro de los implementos deportivos y que tenían como destino final el país de Australia.

La teniente coronel Carolina Ibagué, comandante de la Estación de Policía Aeropuerto, se refirió al procedimiento realizado en la terminal aérea.

“Se realizó una importante incautación de 3.025 gramos de clorhidrato de cocaína. Esta sustancia fue hallada gracias a la pericia del canino Runy en la terminal de carga, dentro de una caja que contenía seis aros de baloncesto, a los cuales se les hizo la prueba de ‘narcotest’ y dio positivo para esta sustancia. Esta carga tenía como destino el país de Australia”, explicó la oficial.

Esto le podría interesar: ¡Cayeron en pleno patrullaje! Capturan a pareja con revólver en el sur de Bogotá; uno era reincidente

De acuerdo con la Policía, este tipo de procedimientos hacen parte de las estrategias que se desarrollan de manera permanente en el aeropuerto para evitar que sustancias ilícitas salgan del país a través de envíos de carga.

Las inspecciones incluyen revisiones físicas, controles documentales y el apoyo de caninos entrenados para detectar estupefacientes, lo que permite identificar métodos utilizados para ocultar drogas en distintos tipos de mercancía.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Seis aros de baloncesto iban a salir del Aeropuerto Internacional El Dorado con destino Australia. Pero el plan de los delincuentes se cayó antes de despegar. El olfato de Runy detectó lo que pretendían ocultar: más de tres kilos de cocaína camuflados dentro de la estructura pic.twitter.com/jluYaGsORL — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) March 10, 2026

Las autoridades también destacaron el papel de los binomios caninos en este tipo de operaciones, ya que su capacidad de detección permite identificar sustancias ilícitas incluso cuando se encuentran camufladas dentro de objetos o empaques.

En lo que va corrido de 2026, la Policía de Bogotá ha logrado incautar cerca de 5.285 gramos de cocaína, resultado de diferentes operativos adelantados en la ciudad y en puntos estratégicos como el Aeropuerto El Dorado.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier situación sospechosa o hecho delictivo que pueda afectar la seguridad y la convivencia.

Para ello, recordaron que las personas pueden comunicarse con la Línea de Emergencias 123, donde se reciben denuncias e información que puede contribuir a las investigaciones y a las acciones contra el crimen en la capital del país.