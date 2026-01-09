Resumen: Ministro Sanguino advierte que el alza del pasaje de Transmilenio a $3.550 pone en riesgo los recursos nacionales para la flota eléctrica de Bogotá.

¡Agarrón por el TransMilenio! Gobierno amenaza con quitarle la plata a los buses eléctricos

El Gobierno Nacional lanzó una dura advertencia: los recursos de la Nación para cofinanciar la nueva flota de buses eléctricos de Bogotá están en “cuidados intensivos”, debido al reciente aumento del pasaje de Transmilenio, que para este 2026 quedó fijado en $3.550, una cifra que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, calificó de “irresponsable”.

A través de sus redes sociales, Sanguino le tiró al alcalde Carlos Fernando Galán, asegurando que subir el pasaje de esa manera no solo golpea el bolsillo de los trabajadores (pese al aumento del salario mínimo del 24%), sino que espantará a los usuarios del sistema.

Según el ministro de Trabajo, esta decisión pone en riesgo los compromisos de transferencia de dinero que el Gobierno Petro había pactado para que la ciudad tuviera una flota “cero emisiones”.

“Se pone en riesgo el compromiso de la Nación por una medida injustificada”, sentenció el funcionario.

El Gobierno ya activó una “lupa” con los Ministerios de Hacienda y Transporte, junto a las Superintendencias de Industria y Comercio y de Transporte, para revisar si el incremento es legal o si se trata de un cobro “desmedido” a raíz del ajuste al salario mínimo.

Sanguino sostiene que el aumento salarial no debe ser la excusa para encarecer el transporte público, mientras que la alcaldía defiende que es necesario para tapar el hueco financiero del sistema.

Según proyecciones de la Secretaría de Hacienda y la Gerencia de Transmilenio, la deuda acumulada y el déficit operativo para este 2026 superan los $3.2 billones de pesos.

El alcalde Galán ha reiterado que sin el ajuste a $3.550, el déficit podría tragarse recursos destinados a salud, educación y seguridad. “No es una decisión popular, pero es una decisión responsable para que el sistema no colapse y deje de prestar el servicio”, defienden desde el Palacio de Liévano.

Con este panorama, el futuro de la movilidad sostenible en Bogotá queda en el aire. Si el Gobierno decide cerrar el grifo de los recursos, la renovación de los buses viejos por eléctricos quedaría frenada en seco.

