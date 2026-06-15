Resumen: Un hombre de 28 años fue capturado en Suba luego de un presunto atraco a un establecimiento comercial. Gracias al GPS de uno de los celulares robados, las autoridades lo ubicaron escondido en un hotel, recuperaron los elementos hurtados y establecieron que incumplía una condena con prisión domiciliaria y brazalete electrónico del INPEC.

¡Lo pillaron escondido en un hotel! Capturan a presunto ladrón serial de Suba que violaba su prisión domiciliaria

Un hombre de 28 años fue capturado en flagrancia en la localidad de Suba, en Bogotá, luego de ser señalado de cometer un robo a mano armada en un establecimiento comercial del norte de la ciudad. La rápida reacción de las autoridades, sumada a la denuncia de la víctima y a la activación del sistema de geolocalización de uno de los elementos hurtados, permitió ubicarlo pocas horas después de los hechos.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, el caso se registró en el barrio La Campiña, donde el sospechoso habría ingresado a un local comercial y, presuntamente, intimidó a la propietaria utilizando un arma de fuego para despojarla de varios elementos tecnológicos.

Entre los objetos robados se encontraban dos teléfonos celulares de gama media y un computador portátil. Una vez obtuvo los elementos, el hombre abandonó el lugar y escapó a bordo de una motocicleta.

Sin embargo, la víctima alertó de inmediato a las autoridades y activó las herramientas de rastreo de uno de los dispositivos móviles hurtados. Gracias a esta información, uniformados desplegaron un plan candado en distintos puntos del sector con el propósito de cerrar posibles rutas de escape y localizar al responsable.

Lo encontraron oculto en un hotel

Las labores de búsqueda condujeron a los policías hasta un hotel del sector, donde el sospechoso fue ubicado mientras intentaba evadir a las autoridades. Durante el procedimiento fue capturado y se recuperaron la totalidad de los elementos tecnológicos reportados como hurtados.

Asimismo, las autoridades inmovilizaron la motocicleta que, al parecer, fue utilizada para facilitar la huida tras la comisión del robo.

En #Suba un hombre con brazalete electrónico del INPEC y una condena de 9 años creyó que podía seguir haciendo de las suyas. Tras hurtar un establecimiento, huyó en motocicleta, pero cometió un error: llevarse un celular con el GPS activo. La Policía logró ubicarlo y capturarlo. pic.twitter.com/dMLF8Z5mat — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) June 15, 2026

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Tras adelantar los procedimientos de identificación y verificación de antecedentes, los investigadores descubrieron un detalle que agravó aún más la situación judicial del capturado: el hombre estaba incumpliendo una medida de detención domiciliaria que tenía vigente.

Esto le podría interesar: Alcalde de Bogotá confirma que en el domicilio del extranjero en Usaquén fueron hallados tres menores

Tenía casa por cárcel y portaba brazalete electrónico

Según estableció la Policía, el detenido cumplía una condena de 9 años y 10 meses de prisión por los delitos de hurto agravado y calificado, así como por porte ilegal de armas de fuego. Pese a ello, se encontraba fuera del lugar donde debía permanecer privado de la libertad bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

Además, contaba con un brazalete electrónico asignado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), mecanismo dispuesto para monitorear el cumplimiento de la medida judicial.

De igual forma, las investigaciones adelantadas por las autoridades señalan que este hombre sería el presunto responsable de otros hurtos cometidos recientemente contra diferentes establecimientos comerciales de la localidad de Suba. Entre los negocios afectados figuran droguerías, papelerías y supermercados que habrían sido blanco de acciones delictivas con características similares.

Aunque estas conductas continúan siendo materia de investigación, los elementos recopilados hasta el momento han permitido vincularlo de manera preliminar con esa cadena de robos que venía generando preocupación entre comerciantes del sector.

Finalmente, el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en el proceso de judicialización correspondiente. Además de responder por el presunto delito de hurto calificado y agravado relacionado con este último caso, también deberá enfrentar cargos por el delito de fuga de presos, debido al incumplimiento de la medida de detención domiciliaria que le había sido impuesta.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia, a través de la línea de emergencia 123 o mediante los CAI más cercanos, destacando que la colaboración de las víctimas y la rápida entrega de información continúan siendo fundamentales para la reacción de las autoridades y el esclarecimiento de los delitos.