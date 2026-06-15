Resumen: La persona señalada directamente por la comunidad como presunta responsable del hecho fue retenida y actualmente se encuentra bajo custodia de la Policía. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación y demás autoridades competentes

Alcalde de Bogotá confirma que en el domicilio del extranjero en Usaquén fueron hallados tres menores

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que sobre el mediodía de este lunes, las autoridades distritales y la Policía respondieron a una grave alerta emitida por la comunidad sobre un presunto caso de abuso sexual contra un menor de edad en la localidad de Usaquén.

Ante el llamado ciudadano, efectivos de la Policía de Infancia y Adolescencia, acompañados por equipos de gestores locales y las secretarías de Gobierno y Seguridad, hicieron presencia inmediata en el lugar de los hechos. Asimismo, se notificó de la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de los derechos de los involucrados. Según el reporte oficial, los tres niños que se encontraban en el lugar fueron trasladados a un centro médico por las autoridades competentes para recibir la valoración de rigor.

Por su parte, la persona señalada directamente por la comunidad como presunta responsable del hecho fue retenida y actualmente se encuentra bajo custodia de la Policía. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación y demás autoridades competentes, quienes avanzan en las investigaciones para determinar exactamente qué ocurrió y establecer las responsabilidades penales a las que haya lugar.

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Finalmente, el mandatario local aprovechó el reporte para enviar un mensaje contundente de rechazo frente a este tipo de delitos, asegurando de manera enfática que en Bogotá «no puede haber espacio para el maltrato ni para el abuso a niños y niñas».

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