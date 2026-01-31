Resumen: La esposa de la víctima, preocupada tras la última conversación, se comunicó desde el extranjero con amigos del hombre en Medellín, pidiéndoles que fueran a buscarlo porque él le manifestó que "se estaba sintiendo muy mal".

Gringo fue hallado convulsionando en el bañó y murió en una Clínica de El Poblado: esto se sabe

Minuto30.com .- La racha de muertes de ciudadanos extranjeros en Medellín no da tregua. En las últimas horas, se confirmó el fallecimiento de un hombre de 31 años y nacionalidad estadounidense, quien fue auxiliado tras sufrir una crisis de salud en en el lugar donde se hospedaba ubicado en el sur de la ciudad.

Aunque el hombre fue trasladado de urgencia a una clínica del sector de El Poblado, los esfuerzos médicos fueron insuficientes: el ciudadano llegó al centro asistencial sin signos vitales.

El hombre había arribado a la capital antioqueña el pasado 29 de enero procedente de los Estados Unidos.

Versiones extraoficiales indicaron haber escuchado varias veces al hombre hablando por celular en horas de la madrugada. Al parecer, se encontraba en estado de alicoramiento y sostenía una conversación con su esposa, quien reside en Estados Unidos.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Familiar4es de la víctima, preocupados tras la última conversación, se habrían comunicado desde el extranjero con amigos del hombre en Medellín, pidiéndoles que fueran a buscarlo porque él le manifestó que “se estaba sintiendo muy mal”.

Al ingresar a la habitación, el ciudadano fue encontrado convulsionando en el baño. De inmediato, fue auxiliado y llevado a una clínica del sur de Medellín, donde se confirmó su deceso.

¿Consumo de estupefacientes?

Aunque la causa oficial de la muerte será determinada por Medicina Legal tras la autopsia de rigor, se presume que el fallecimiento podría estar relacionado con el consumo de drogas, posiblemente mezcladas con alcohol.