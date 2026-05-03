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Resumen: En Bogotá fue capturado un hombre señalado de cometer hurtos en la localidad de Engativá, al occidente de la ciudad, utilizando al parecer un arma de fuego. La detención se logró en el sector de Puente de Guadúa, tras una alerta de la comunidad y una persecución policial. Al momento de la captura, las autoridades recuperaron un celular que habría sido robado minutos antes. El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía y deberá responder por hurto agravado y porte ilegal de armas de fuego.

¡Lo pillaron en plena fuga! Cayó hombre señalado de hurtar celulares con arma de fuego en Bogotá

La Policía de Bogotá capturó a un hombre de 32 años señalado de cometer hurtos bajo la modalidad de atraco en la localidad de Engativá, al occidente de la capital, utilizando al parecer un arma de fuego para intimidar a sus víctimas.

El procedimiento se llevó a cabo en el sector de Puente de Guadúa, sobre la avenida Calle 80, luego de que uniformados que realizaban patrullajes fueran alertados por la comunidad sobre un hecho de hurto en la zona.

Persecución tras alerta ciudadana

De acuerdo con la Policía, tras recibir la información de la ciudadanía, los uniformados iniciaron una persecución que permitió ubicar e interceptar al presunto responsable del hecho delictivo.

En medio del procedimiento de captura, las autoridades encontraron en poder del hombre un teléfono celular que, según la información preliminar, habría sido robado minutos antes a un ciudadano en ese mismo sector.

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Elementos incautados y judicialización

El capturado, quien sería de nacionalidad extranjera, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con el elemento recuperado.

Buenas noticias para los vecinos de Puente Guadua en #Engativá. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Policías en un operativo capturaron a un hombre que venía cometiendo hurtos con arma de fuego en la zona. Gracias a la reacción de las patrullas de vigilancia, este hombre fue puesto tras las rejas. pic.twitter.com/qmX10tSR62 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) May 3, 2026

Deberá responder por los delitos de hurto agravado y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, según informaron las autoridades.

Llamado a la denuncia ciudadana

La Policía de Bogotá reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho delictivo o que afecte la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, destacando la importancia de la denuncia para fortalecer los procesos de investigación y judicialización en la ciudad.