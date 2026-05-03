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    ¡INDIGNANTE! Abandonan a perrita recién amputada y con los puntos abiertos, en Bogotá

    La perrita fue abandonada el sábado en la noche a la intemperie

    Publicado por: SoloDuque

    ¡INDIGNANTE! Abandonan a perrita recién amputada y con los puntos abiertos, en Bogotá

    Resumen: La mascota fue dejada en la parte trasera del Conjunto Residencial El Sol de San Carlos, Etapa 2. ue dejada en el lugar el día de ayer, 2 de mayo, alrededor de las 6:30 p.m., pasando toda la noche y madrugada a la intemperie.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La comunidad denuncia un caso de crueldad animal extrema. Una perrita en estado crítico de salud fue abandonada a su suerte y requiere intervención veterinaria de urgencia para salvar su vida. A pesar de los reiterados llamados de auxilio, las autoridades competentes no han hecho presencia en el lugar.

    Los detalles del abandono y estado de la perrita

    La mascota fue dejada en la parte trasera del Conjunto Residencial El Sol de San Carlos, Etapa 2. ue dejada en el lugar el día de ayer, 2 de mayo, alrededor de las 6:30 p.m., pasando toda la noche y madrugada a la intemperie.

    La perrita está recién operada, por amputación de su pata trasera derecha. Debido a las condiciones del abandono y la falta de cuidados, se le están abriendo los puntos de la cirugía, exponiéndola a una infección mortal y a un dolor inmenso. Su estado de salud es CRÍTICO.

    Posible negligencia en la atención

    Los vecinos del sector denuncian que se han comunicado hasta en 4 ocasiones con las líneas de emergencia, pero hasta el momento no han recibido ninguna respuesta ni ha llegado el Escuadrón Anticrueldad para brindarle atención médica. ¡El tiempo se agota y la perrita está sufriendo!

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    El abandono de un animal en estas condiciones es un delito penal en Colombia.

    Si usted conoce a los responsables de este acto miserable, por favor denúncielos de forma anónima para que la Fiscalía actúe.

    Vecinos del sector piden la intervención inmediata de: @AnimalesBOG (Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal), @FiscaliaCol (Grupo GELMA) y @PoliciaBogota.

    Ayudeos a compartir para que esta perrita reciba la ayuda urgente que necesita antes de que sea demasiado tarde.

    La cuenta @ColombiaOscura hizo la denuncia.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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