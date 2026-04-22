Resumen: Un carretero intentó arrojar escombros frente a viviendas en Chapinero, pero la alerta de una residente y el monitoreo del C4 permitieron hacerle seguimiento y evitar la disposición ilegal. Con apoyo de la Policía, fue obligado a devolver los residuos al lugar de origen, mientras que un responsable de la obra fue sancionado con comparendos por manejo inadecuado de escombros e irrespeto a la autoridad.

¡Lo pillaron en la jugada! Intentó botar escombros frente a casas en Chapinero y fue obligado a devolverlos

Un intento de disposición irregular de residuos de construcción fue frustrado en el sector de Chapinero, en Bogotá, gracias a la alerta de la comunidad y la rápida reacción de las autoridades. El caso dejó como resultado la imposición de comparendos y el retorno de los escombros al lugar de donde provenían.

La situación se originó cuando una habitante del sector informó a los Gestores del Orden sobre la presencia de un carretero que estaba dejando desechos frente a varias viviendas.

La comunicación permitió activar de inmediato los protocolos de verificación, incluyendo el apoyo del sistema de videovigilancia de la ciudad.

Seguimiento en tiempo real evitó la disposición ilegal

Con el respaldo del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), las autoridades lograron identificar al responsable y hacerle seguimiento mientras se desplazaba por el barrio. Durante varios minutos, el hombre intentó abandonar los escombros en distintos puntos, pero la presión de la vigilancia y la presencia institucional impidieron que lograra su objetivo.

Finalmente, el carretero tuvo que regresar al sitio de origen de los residuos, una obra en la que, según lo observado, le habrían solicitado deshacerse del material sin cumplir con los procedimientos establecidos.

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Intervención policial y sanciones

El procedimiento contó con el acompañamiento de la Policía de Bogotá, especialmente cuando la situación se tornó tensa. De acuerdo con lo informado, una persona vinculada a la obra reaccionó de forma agresiva frente a las autoridades y se negó a aceptar la infracción.

Por varias cuadras, nuestros #GestoresDelOrden siguieron a este hombre, quien había arrojado los escombros de una obra en plena vía pública de Chapinero. Tuvo que recogerlos nuevamente. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Aunque le molestó, como se evidencia en el video, le tocó limpiar cada zona y la… pic.twitter.com/oyHNBqFbNu — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) April 20, 2026

Como resultado, se le impusieron dos comparendos: uno por comportamiento irrespetuoso hacia la autoridad y otro por la inadecuada disposición de escombros, que pretendían ser abandonados en el espacio público.

Llamado a la correcta disposición de residuos

Desde las autoridades se reiteró la importancia de manejar adecuadamente este tipo de desechos, ya que su abandono no solo afecta la estética de los espacios, sino que también puede generar riesgos para la comunidad y afectar la convivencia.

En ese sentido, se recordó a la ciudadanía que puede acceder a orientación sobre la disposición correcta de escombros a través de la Línea 110 o acudir a los ecopuntos habilitados por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

Asimismo, se invitó a reportar cualquier situación que afecte el orden o la convivencia en la ciudad mediante la Línea de Emergencias 123, destacando que la participación ciudadana es clave para prevenir este tipo de conductas.