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    ¡Por poco pasa una tragedia! Revelan fallas que casi provocan choque aéreo en El Dorado

    Un informe oficial reveló detalles sobre el incidente aéreo en El Dorado, cuando un helicóptero ingresó a la trayectoria de un avión.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Informe revela fallas en incidente aéreo en El Dorado
    Foto de archivo.
    ¡Por poco pasa una tragedia! Revelan fallas que casi provocan choque aéreo en El Dorado

    Resumen: Informe revela que fallas en comunicación causaron incidente aéreo en El Dorado en marzo de 2026.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La autoridad aeronáutica del país entregó el informe final sobre el incidente aéreo ocurrido el pasado 13 de marzo de 2026 en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, en el que un helicóptero y un avión comercial estuvieron a corta distancia durante una maniobra de aterrizaje.

    De acuerdo con la investigación, el incidente se originó principalmente por fallas en la comunicación entre la tripulación y los controladores aéreos, así como por la falta de claridad en los procedimientos operativos.

    Esta situación llevó a que el helicóptero ingresara sin autorización a una trayectoria activa, generando un riesgo significativo en una zona de alto tráfico aéreo.

    El análisis técnico evidenció inconsistencias entre la información reportada por la tripulación y los datos consignados en el plan de vuelo, lo que provocó interpretaciones distintas sobre el destino de la aeronave. Esto derivó en instrucciones equivocadas y maniobras que terminaron acercando peligrosamente al helicóptero a otra aeronave en proceso de aterrizaje.

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    Además, se identificaron deficiencias en el uso de la fraseología estándar, lo que redujo la precisión en las comunicaciones y dificultó la correcta comprensión de las instrucciones. A esto se sumó una reacción tardía de los sistemas de alerta, que se activaron cuando la situación ya era crítica.

    El informe también señala la ausencia de protocolos claros y actualizados para la operación de helicópteros en este aeropuerto, lo que habría permitido que algunas decisiones se tomaran bajo criterios individuales y no bajo lineamientos estrictos.

    Como parte de las recomendaciones, se planteó reforzar la supervisión del tránsito aéreo, implementar auditorías externas y establecer reglas más precisas para la operación de aeronaves, especialmente en entornos complejos como El Dorado.

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