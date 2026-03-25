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Resumen: Un hombre que se hacía pasar por limpiavidrios fue capturado en Engativá luego de ser identificado por cámaras de seguridad mientras actuaba de forma sospechosa en la Calle 80. La Policía verificó que tenía una orden judicial vigente por hurto agravado y calificado, por lo que fue detenido y puesto a disposición de las autoridades.

¡Lo pillaron en flagrancia! Cayó falso limpiavidrios que atracaba en plena Calle 80 de Bogotá

Un hombre que se hacía pasar por limpiavidrios en un concurrido corredor vial de Bogotá fue capturado por las autoridades tras ser identificado mediante el sistema de videovigilancia de la ciudad. El caso se registró en la localidad de Engativá, un sector donde ya existían reportes de conductores que denunciaban robos en semáforos.

De acuerdo con la información oficial, el sujeto se movilizaba entre los vehículos en la Calle 80, intentando no llamar la atención. Sin embargo, su comportamiento fue detectado como inusual por los operadores del sistema de cámaras, quienes realizaban monitoreo en tiempo real en un punto considerado de especial atención por antecedentes de hurto.

Seguimiento en tiempo real permitió la reacción

Tras identificar movimientos sospechosos, el personal encargado del sistema de videovigilancia activó el protocolo correspondiente y alertó a la Policía, suministrando detalles precisos sobre la ubicación y características del individuo. Esta coordinación permitió una rápida intervención por parte de los uniformados.

Haciéndose pasar por “limpiavidrios” cayó en la Calle 80 este sujeto, quien tenía orden judicial por hurto agravado y calificado. Sus movimientos sospechosos fueron captados por cámaras del #C4Bogotá y @PoliciaBogota llegó y lo capturó. Con las 542 cámaras instaladas en… pic.twitter.com/ud8FZv2EeE — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) March 24, 2026

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Al llegar al lugar, los agentes procedieron a verificar la identidad del hombre y, tras consultar sus antecedentes, confirmaron que tenía una orden judicial vigente por los delitos de hurto agravado y calificado. Con esta información, se realizó su captura inmediata y fue puesto a disposición de la autoridad competente.

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Tecnología y vigilancia, claves en el procedimiento

En Engativá, actualmente hay 542 cámaras de videovigilancia que permiten reforzar el monitoreo en zonas críticas y mejorar la capacidad de respuesta frente a hechos delictivos.

Desde la administración distrital se destacó que la articulación entre los sistemas tecnológicos y la acción policial facilita intervenciones oportunas, especialmente en sectores donde se han identificado patrones de delincuencia.

En esa línea, el secretario de Seguridad, César Restrepo, aseguró que el fortalecimiento de las herramientas tecnológicas, sumado a la presencia en terreno, hace parte de la estrategia para contrarrestar el accionar delictivo en la ciudad.

Las autoridades también reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación sospechosa a través de la línea de emergencias 123, señalando que la información oportuna, junto con el uso de tecnología, sigue siendo un elemento determinante para prevenir y enfrentar el delito.